Dagmara Kaźmierska idzie jak burza. Już za chwilę kolejne show z jej udziałem

Dagmara Kaźmierska idzie jak burza. Najpierw "Taniec z gwiazdami", teraz "Pamiętniki z wakacji"

Nowa seria "Pamiętników z wakacji" emitowana jest od początku marca, a kolejne odcinki nadawane są codziennie, oprócz sobót, o godzinie 21.00 w TV4. Serial po brzegi wypełniony jest dramą. Nie brakuje w nim emocjonalnych wzlotów i upadków. Namiętne romanse, miłości po grób i drobne flirty zrównoważą wątki o zdradzie, zawiści i zazdrości. Jedni zyskują, inni tracą wszystko. A wszystkim po równo pomiędzy palce u stóp wbija się złocisty piasek. Jakby tego było mało w niektórych odcinkach pojawiają się gwiazdy. Produkcja już zapowiedziała, że w tym sezonie paradokumentu zobaczymy Dagmarę Kaźmierską, a ona sama przyznała, że bardzo ucieszyła się na tę współpracę.

Choć grafik królowej życia jest bardzo napięty - celebrytka ostro ćwiczy do "Tańca z gwiazdami", to czas dla pamiętników znaleźć musiała. I jak się okazuje, nie będzie to tylko gościnny występ w jednym z odcinków, a cała seria osnuta wokół jej wątku. - Ja kocham ''Pamiętniki'', bo ja karierę zaczynałam od ''Pamiętników z wakacji''. Nie ma nikogo, kto by tego nie kochał. (...) Teraz jest nowa odsłona dlatego, że teraz jest seria, więc moja rola nie będzie taka krótka - zapewniła celebrytka w rozmowie z Party.

Polacy pokochali "Pamiętniki z wakacji"

"Pamiętniki z wakacji" to serial paradokumentalny, który emitowany był w Polsacie. Kolejne odcinki przedstawiały perypetie Polaków wypoczywających w egzotycznych kurortach. Było tam wszystko - szalona wakacyjna miłość, romanse, zdrady, nagłe zwroty akcji, drobne dramy i duże skandale. Wszystko osadzone w pięknych okolicznościach przyrody. Choć każdy odcinek opowiadał historię innych bohaterów, granych przez aktorów amatorów, to niektóre wydarzenia zapadły w pamięć widzów na lata.

