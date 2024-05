Jolanta Pieńkowska zdradziła prawdę na temat pierwszego męża. Nieprawdopodobne

Luna po porażce na Eurowizji zmieniła imię! Wiemy, jak się teraz nazywa. To dopiero historia

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Jolanta Pieńkowska swojego pierwszego męża, Sławomira Matczaka, poznała w latach 90. Kobieta w wielu wywiadach mówiła, że decyzję o ślubie przyspieszyła informacja o jej ciąży. Rodzice dziennikarki mieli wymusić na niej ceremonię.

"Uniknęłabym wielu trudnych chwil, gdybym słuchała własnej intuicji. Zresztą do tej pory mam o to lekką pretensję do rodziców" - mówiła Jolanta w rozmowie z "Vivą!".

Jolanta Pieńkowska zdradziła prawdę o mężu

Sławomir Matczak w latach 90. był początkującym dziennikarzem. Brak dobrze płatnej pracy miał odbijać się na całej jego rodzinie. Pieńkowska szybko dostała dobrą posadę w telewizji i to miał być kością niezgody.

W magazynie "Halo" napisano nawet kiedyś, że Sławomir "nie czuł się najlepiej u boku żony, która zarabiała dużo więcej od niego".

"Prawda jest taka, że rozstałam się z mężem, gdy doszłam do wniosku, że nie ma sensu w nieskończoność ratować związku, któremu już raz dało się szansę i, niestety, nic z tego nie wyszło" - mówiła Pieńkowska w "Vivie!".

Jolanta Pieńkowska na nowo ułożyła sobie życie

Jolanta Pieńkowska w 2006 roku poznała swojego obecnego męża - Leszka Czarneckiego. Para bardzo szybko, bo po dwóch latach znajomości złożyła słowa przysięgi we Francji. Przepiękna uroczystość odbyła się w gronie arystokratów oraz dyplomatów, a także najbliższej rodziny zakochanych. Dziennikarka miała na sobie kreację projektu Macieja Zienia. Niestety zdjęcia z imprezy nigdy nie ujrzały światła dziennego.

