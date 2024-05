i Autor: Marek Kudelski/Super Express; gov.pl

RUCH KOŚCIOŁA

Pożar Marywilskiej 44. Kilka tysięcy osób straciło dobytek i pracę. „Wiara pomaga im wytrzymać”

W pomoc poszkodowanym po pożarze centrum handlowego w Warszawie przy ul. Marwilskiej włączył się kościół. Wielu kupców z kompleksu należało do wietnamskiej wspólnoty katolickiej w parafii św. Jadwigi Śląskiej na Żeraniu. − To młoda wspólnota. Wiara pomaga im wytrzymać i mają nadzieję, że wszystko wróci do normy − opowiada o. Eric Hounake Kossi SVD.