Nie tylko Luna pochodzi z bogatej rodziny. Reprezentantka Malty jest córką trylionera

Okazuje się, że nie tylko Luna, która brała udział w Eurowizji, ma bardzo bogatych rodziców. 24-lenia Polka jest córką Andrzeja Wielgomasa, założyciela firmy Dawtona, która specjalizuje się w przetwórstwie warzyw oraz owoców. W miniony wtorek 7 maja Luna podczas pierwszego półfinału wykonała piosenkę "The Tower". Niestety utworem nie zagwarantowała Polsce wejścia do wielkiego finału. Zamożnych rodziców ma również reprezentantka Malty. Ci są jednak jeszcze bogatsi.

Sarah Bonnici ma ojca trylionera

Sarah Bonnici to maltańska piosenkarka, która obecnie reprezentuje Maltę w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji. Dziewczyna urodziła się na Gozo, drugiej największej wyspie Malty.

Na uwagę zasługuje również fakt, że jest córką trylionera Marcela Bonniciego. Mężczyzna jest zarządcą między innymi najwyższego budynku na Malcie Mercury Tower oraz właścicielem klubu sportowego Ħamrun Spartans FC.

Jaki majątek mają rodzice Luny?

Firma Andrzeja Wielgomasa jest rodzinnym biznesem z 30-letnią historią ze 100 proc. polskim kapitałem, która zajmuje się przetwórstwem krajowych warzyw oraz owoców.

W ofercie można znaleźć ketchupy, sosy, soki, koncentraty i przeciery, passaty, warzywa w puszce, pikle, marynaty, sałatki czy dania gotowe.Portal dlahandlu.pl jakiś czas temu podał, że firma Dawtona zatrudnia około 1200 osób, a kapitał zakładowy firmy wynosi około 305 mln zł. Wartość firmy jest szacowana na 876 mln zł.

Luna odpadła z Eurowizji

Luna z piosenką "The Tower" wystąpiła w pierwszym półfinale 68. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbył się we wtorek 7 maja 2024 roku w Malmö. Wokalistka nie awansowała jednak do finału. Po występie wydała specjalnie oświadczenie.

"Cześć, kochani. Wracam do was po nocy pełnej wrażeń, po emocjonalnym rollercoasterze. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście ze mną, za wczorajszy występ. Ja dałam z siebie tyle, ile mogłam. Razem z całym moim teamem włożyliśmy w ten występ 200%, całe nasze serca. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego występu. Pamiętajcie, że nie ma tutaj przegranych, wszyscy jesteśmy wygrani. Dla mnie wygraną jest bycie tutaj, ten wspaniały czas i to, że mogłam wam przekazać tyle swojej energii, swoich emocji, zaprezentować to, co chciałam zaprezentować. Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie jeszcze z wami i wracam do Polski z nową energią, będę kończyć swój album. Mam nadzieję, że będziecie tam ze mną. Dziękuję wam bardzo za wsparcie, za głosy, ściskam was bardzo mocno, we build the tower" - mówiła w oświadczeniu.

