Hakiel wspomina Kaźmierską na Instagramie. Tak mu jej brakuje?

Jeschke wyjawił prawdę na temat Sokołowskiej. Nie do wiary, co napisał w sieci

Marcin Hakiel oraz Dagmara Kaźmierska w hicie programie Polsatu "Taniec z Gwiazdami" od początku wzbudzali ogromne emocje. Para mimo słabych ocen od jury, przechodziła z odcinka na odcinek dzięki widzom, którzy wysyłali na nich sms-y. Dość niespodziewanie tuż przed ćwierćfinałem Kaźmierska w mediach społecznościowych poinformowała, że odchodzi z show. Na jaw wyszło, że miała dość poważne problemy ze zdrowiem. Wtedy Hakiel zorganizował live na instagramowym koncie, gdzie dziękował fanom oraz Dagmarze.

"Dziękuję za przygodę, Za możliwość powrotu do programu, oczywiście Dagmarze dziękuję za ten czas" - mówił Marcin.

Po jakimś czasie w mediach ukazał się artykuł na portalu Goniec, w którym dziennikarze obnażyli przeszłość Kaźmierskiej. Wtedy wybuchła prawdziwa burza. Marcin Hakiel nabrał jednak wody w usta i komentował sytuacji. Zrobił to dopiero teraz.

Marcin Hakiel tęskni za Dagmarą Kaźmierską?

Marcin Hakiel na swoje instagramowe konto regularnie wstawia zdjęcia oraz nagrania, na których pokazuje pracę oraz życie prywatne. W najnowszym poście dodał filmik, na którym zaprezentował swoje taneczne popisy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wspominał na nagraniu Dagmary Kaźmierskiej. Czyżby tam mu jej brakowało?

"Co dzisiaj tańczymy?" - pyta Marcina dziewczyna widoczna na nagraniu.

"Daj jakiś pomysł" - odpowiada Hakiel.

"Może salsę?" - pyta kobieta.

"Ale bez podnoszenia, bolą mnie plecy" - mówi wyraźnie zasmucony tancerz.

"A Dagmarę podnosiłeś" - odpowiada taneczna partnerka Hakiela.

Jakiś czas temu w jednym z wywiadów Marcin Hakiel mówił, że "TzG" traktuje tylko i wyłącznie jako pracę i nie zamierza mieszać się w afery.

"Ja tu przychodzę do pracy, robię treningi i jadę do swojej firmy albo do rodziny. Nie mieszam się w afery i relacje między uczestnikami. Jestem tu zatrudniony do przygotowania choreografii" - mówił Hakiel w rozmowie z dziennikarzami "Plejady".

