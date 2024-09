Dziś bez taryfy ulgowej, jury ostre jak brzytwa. "Taniec z gwiazdami" - odcinek 2. Relacja na żywo prosto z show Polsatu

Rumba i para numer 2 - Natalia Nykiel i Jacek Jeschke. Na parkiecie zrobiło się bardzo sensualnie.

Tu jakaś magia się dzieje, ale aktorsko, emocjonalnie było to perfekcyjne. Weszłaś w to. (...). Ale biodra to mięso rumby, to krew rumby, bez bioder nie ma tego tańca