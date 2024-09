Kolejne odcinki "The Voice of Poland" za nami. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał

Julia Żugaj to jedna z tych polskich influencerek, które w mediach społecznościowych obserwuje ponad milion osób. Dziewczyna wypuściła na rynek własne kosmetyki, nagrała kilka singli, a także organizuje obozy dla dzieci i młodzieży, na których miejsca wyprzedają się w kilka minut. Od niedawna bierze udział w kultowym programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". W rozmowie z nami wyznała, czy jest przygotowana na krytykę.

Julia Żugaj jest gotowa na krytykę

Julia Żugaj ma jasne stanowisko. Młoda gwiazda od lat udziela się w mediach społecznościowych i umie oddzielić konstruktywną krytykę od hejtu. Wspomniała jednak, że nieco boi się o swojego tanecznego partnera Wojtka.

"Myślę, że krytykę tak, no bo to po prostu nie można tego odbierać personalnie. To, że ktoś oceni, że mój jive, że był nie taki, że na przykład nie wyprostowałam nogi, to nie świadczy w ogóle o mnie i o mojej osobowości i o mojej wartości, jako o człowieku, także jeśli chodzi o krytykę, to myślę, że jestem otwarta tutaj na to, żeby przyjmować wszystkie negatywne komentarze. Też się dopiero uczę, więc jestem na to przygotowana. Pewnie Wojtek będzie miał trochę ciężej, jak pojawią się jakieś komentarze, ale on tak dobrze tańczy, że nie będzie negatywnych komentarzy" - wyjawiła "Super Expressowi" Julia Żugaj.

Na pytanie o to czy Kucina nie boi się tego gniewu "Żugajek" odpowiedział, że raczej nie.

"Raczej nie. Ja ją dobrze przygotuję do każdego odcinka. Będziemy po dziesięć godzin na sali siedzieć" - powiedział nam Wojciech Kucina.

Julia szybko się wtrąciła i dodała, że Wojtek nie ma co się martwić, ponieważ dobrze ją przygotuje.

"Nie, bo mnie dobrze przygotuje. Jak nie będziemy zadowoleni, to już mamy ustalone, że będziemy tyle tutaj siedzieć" - przyznała nam Julka.

Ile godzin dziennie trenuje Julia Żugaj do "Tańca z Gwiazdami"?

Julka wyjawiła nam również, po ile godzin trenuje. Młoda gwiazda doskonale wie, że konkurencja jest ogromna, a ona najwyraźniej chciałaby sięgnąć po Kryształową Kulę.

"Na razie to jest tak od czterech do sześciu godzin dziennie. To jest codziennie, staramy się codziennie" - powiedziała nam Żugaj.

