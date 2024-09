Julia Żugaj to jedna z bardziej znanych polskich influencerek. Dziewczyna od lat publikuje w mediach społecznościowych filmy pokazujące, jak wygląda jej życie oraz praca. Jak się okazuje ogromna charyzma i szczerość sprawiły, że pokochały ją tysiące nastolatków z całej Polski.

Julia Żugaj o konkurencji w "TzG"

Julię Żugaj po pierwszym odcinku programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" zapytaliśmy o to czy jest ktoś, kogo uważa za swoją największą konkurencję w show. Okazuje się, że według młodej gwiazdy wszyscy uczestnicy prezentują bardzo wysoki poziom - taki, którego się nie spodziewała.

"W ogóle poziom w tej edycji jest bardzo wysoki. Nie spodziewałam się absolutnie tego. Mamy wybitnych tancerzy wśród gwiazd. Ciężko tutaj jakiś werdykt dawać, kto wygra, kto nie wygra czy kto jest konkurencją, bo wiadomo, że z odcinka na odcinek wszyscy będziemy się rozwijać, ale myślę, że naprawdę mamy piękną edycję" - powiedziała "Super Expressowi" Julia Żugaj.

W dalszej części rozmowy z gwiazdą podpytaliśmy o to, jak Julka czuła się, kiedy zobaczyła tłum swoich fanów. "Żugajki" opanowały studio Polsatu. Większość nastolatków przygotowała specjalne banery, które miały jeszcze bardziej motywować ich ulubienicę. Influencerka przyznała, że było to dla niej ogromne emocjonalne doświadczenie. Gwiazda nie kryła, że młodzi fani bardzo jej pomogli!

"Bardzo nam dzisiaj pomogły. To wsparcie od momentu, kiedy po raz pierwszy weszłam do studia, od razu to było widoczne. Była też moja rodzina i rodzina Wojtka i te "Żugajki" tak pięknie to dopełniły, bo jednak wchodząc na parkiet i jak się słyszy ten aplauz, to jest niesamowicie motywujące, więc jestem turbo wdzięczna. Jeśli tylko im się dzisiaj podobało, to zapraszamy na kolejny live" - wyjawiła Julka Żugaj.

Na widowni dostrzegliśmy również narzeczonego Julki Żugaj. Maciej Ejsmont dopingował swoją wybrankę - widać było, że mężczyzna bardzo przeżywa udział ukochanej w programie Polsatu. Na pytanie, jak sama Julia czuła się, z tym że Maciek był obecny na widowni, odpowiedziała, że to niesamowite uczucie.

"Jest to niesamowite uczucie. Długo walczyliśmy o ten program, on wie, jak wielkie jest to dla mnie marzenie, także jego dzisiejsze wsparcie też było nieocenione!" - powiedziała o ukochanym Julia Żugaj.

