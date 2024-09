"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" - odcinek 1. Relacja na żywo

„Taniec z Gwiazdami” to popularny program rozrywkowy, w którym celebryci, aktorzy, sportowcy i osobowości telewizyjne uczą się tańca towarzyskiego pod okiem profesjonalnych tancerzy. Format programu pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonuje pod nazwą „Strictly Come Dancing”. W Polsce zadebiutował w 2005 roku na antenie TVN, a później był kontynuowany w Polsacie. Właśnie rusza 15. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Zapraszamy na relację!