Polscy księża czują się zagrożeni. 90 proc. boi się nosić sutannę!

Co drugi ksiądz w Polsce doświadcza agresji. 90 proc. boi się nosić sutannę

Co drugi ksiądz w Polsce doświadczył jakiejś formy agresji w ciągu ostatniego roku. Nowe dane ujawniono podczas konferencji prasowej w Warszawie. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) przeprowadził badanie "Niebezpieczna misja? Agresja wobec duchownych, miejsc, obiektów kultu w Polsce", które objęło 600 księży diecezjalnych. Wyniki są alarmujące – blisko 50 proc. respondentów przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło różnego rodzaju agresji. Najczęstszą jej formą były szyderstwa, groźby i wyzwiska, których doświadczyło ponad 41 proc. ankietowanych. Aż 33,6 proc. księży spotkało się z agresją w internecie, a 3,9 proc. padło ofiarą fizycznej napaści. Blisko 20 proc. badanych wskazało na ataki na obiekty sakralne, a ponad 15 proc. na zakłócenia mszy i nabożeństw.

Księża boją się nosić sutanny? Odsetek takich duchownych może szokować

Badanie ISKK ujawniło również, że księża coraz częściej rezygnują z noszenia sutanny ze względów bezpieczeństwa. Aż 90 proc. badanych zadeklarowało, że czuje się bezpieczniej bez widocznych symboli przynależności do stanu duchownego. Wśród księży noszących sutannę lub koloratkę, aż 81,5 proc. odczuwa brak bezpieczeństwa. Zdaniem autorów badania, dane te, choć nie w pełni reprezentatywne, wskazują na narastający problem agresji wobec duchownych. Co więcej, aż 80 proc. księży, którzy doświadczyli agresji, nie zgłosiło tych incydentów odpowiednim władzom. Powody takiego postępowania są różne. Niemal połowa badanych uznała, że zdarzenia nie były wystarczająco poważne, by angażować organy ścigania. Co piąty ksiądz wskazał na niechęć do formalności, a 14 proc. wyraziło brak zaufania do władz. Niepokojące jest również to, że 6 proc. respondentów obawiało się zemsty ze strony agresorów.

Zdaniem ankietowanych księży, głównymi przyczynami agresji są:

Media (96,4 proc.)Ideologiczne i polityczne konflikty w społeczeństwie (91,1 proc.)Osobiste urazy osób czujących się skrzywdzonymi przez księży (75,2 proc.)Aż 85,9 proc. księży uważa, że w ciągu ostatnich 10 lat poziom agresji wobec duchownych w Polsce wzrósł. Jedynie 8 proc. twierdzi, że pozostał na tym samym poziomie.

