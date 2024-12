Religijność w Polsce w 2023 roku

W 2023 roku 29 proc. polskich katolików uczestniczyło we mszy świętej, co oznacza spadek o 0,5 pkt. proc. w porównaniu do roku 2022. Wzrósł natomiast o 0,1 pkt. proc. wskaźnik communicantes, czyli osób przystępujących do komunii. Wynosi on obecnie 14 proc.

Do komunii w 2023 roku przystępowało 48 proc. osób uczestniczących we mszy.

Spada liczba powołań. Seminaria świecą pustkami

W 2023 roku wyraźnie zmniejszyła się liczba powołań do kapłaństwa. Liczba kleryków wynosiła 1039, co stanowi spadek o 11 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

Chrzty i śluby w Polsce

Z danych, które udostępnił Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, dowiadujemy się, że Polacy wciąż chrzczą dzieci i aż 90 proc. urodzonych w 2023 roku przyjęło ten sakrament.

Gorzej ma się sprawa ze ślubami. Widać, że pary coraz mniej chętnie mówią sobie "tak" w obecności księdza. W 2023 roku ślub kościelny wzięło 77 tys. par. To prawie o połowę mniej niż w roku 2019, gdy przed ołtarzem przysięgało sobie 125 tys. młodych małżeństw.

Religijność na Pomorzu. Widać spadki i wzrosty

Na terenie województwa pomorskiego działają dwie jednostki kościelnej administracji - diecezja pelplińska i archidiecezja gdańska. Choć są sąsiadami, to kościelne statystyki ukazują ogromne różnice między nimi.

W diecezji pelplińskiej na przykład rośnie liczba chrztów. W 2023 roku tego sakramentu udzielono 8 930 razy, a w 2022 - 8 674.

Tymczasem w archidiecezji gdańskiej ujawnione dane pokazują spadki. Udzielono tam 7 374 chrztów, czyli o ponad tysiąc mniej niż rok wcześniej (8 819).

W diecezji pelplińskiej z kolei zmniejszyła się liczba dzieci przystępujących do pierwszej komunii. W 2023 roku do sakramentu przystąpiło 8 757 dzieci, a w 2022 - 9 932. Tymczasem w archidiecezji gdańskiej nie odnotowano znaczących zmian. W 2023 roku do pierwszej komunii przystąpiło tam 10 779 dzieci, a w 2022 - 10 968.

Co ciekawe, w diecezji pelplińskiej wzrosła liczba młodych ludzi, którzy przystąpili do sakramentu bierzmowania. W 2023 roku przyjęło go 8 874 osób, a w 2022 - 5 952.

W archidiecezji gdańskiej natomiast zwiększyła się liczba ślubów kościelnych. W 2022 r. było ich 1 113, a w 2023 r. - 1 794.

Ile osób w województwie pomorskim chodzi w niedzielę do kościoła?

W diecezji pelplińskiej zmalał proc. katolików biorących udział w niedzielnej mszy świętej i wynosi on obecnie 34,20 proc. (w 2022 r. - 38,4), a w archidiecezji gdańskiej nie odnotowano w tej kwestii większych zmian (25,73 proc.).

Diecezja pelplińska jest na 5. miejscu w Polsce, jeśli chodzi o wskaźnik osób przystępujących do komunii. W 2023 r. wyniósł on 18,45 proc.

Ile dzieci w województwie pomorskim uczy się religii?

W diecezji pelplińskiej w 2023 roku wzrosła liczba uczniów biorących udział w lekcjach religii (89,1 proc. w 2023 roku i 88,2 proc. rok wcześniej). W archidiecezji gdańskiej ta liczba zmalała (67,0 proc. w 2023 roku i 69,5 proc. rok wcześniej).