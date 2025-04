"The Voice Kids" znika z anteny. Wielkie zmiany w ramówce TVP

Gala Jupiterów to jedno z najbardziej interesujących wydarzeń w świecie polskiego show-biznesu. To właśnie tutaj spotykają się gwiazdy filmu, telewizji i muzyki, by świętować swoje sukcesy. W tym roku na czerwonym dywanie pojawiła się także Dominika Serowska, która zaprezentowała bardzo młodzieżową stylizację.

Stylizacja celebrytki wyróżniała się na tle innych kreacji. Zamiast klasycznej, eleganckiej sukni, Serowska postawiła na nowoczesny, młodzieżowy look. Połączenie modnych fasonów, odważnych dodatków i sportowego luzu nadało jej świeżości i podkreśliło jej nietuzinkowy styl. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało perfekcyjnie - niestety, jej makijaż wywołał sporo emocji.

Zobacz też: Ukochana Marcina Hakiela w "Tańcu z Gwiazdami"? Co za rewelacje!

Dominika Serowska przesadziła z różem?

Nie da się ukryć, że Dominika Serowska zna się na modzie i potrafi eksperymentować z trendami. Jej stylizacja była pełna młodzieżowego wdzięku - swobodna, ale jednocześnie efektowna. Celebrytka wybrała czarne luźne spodnie, białą koszulę z wiązaniem oraz skórzaną marynarkę.

Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie jeden drobny szczegół - makijaż. Serowska zdecydowała się na intensywnie różowe policzki, które w świetle reflektorów wyglądały na zbyt mocno podkreślone. W połączeniu z równie różową szminką efekt był dość wyrazisty i mocno rzucał się w oczy.

Makijaż Dominiki Serowskiej przypomina trochę look w stylu lat 80., kiedy mocne różowe policzki były absolutnym hitem. Jednak w dobie bardziej subtelnych trendów, takich jak naturalny glam czy delikatny glow, tak odważna kolorystyka mogła zaskoczyć fanów przyzwyczajonych do bardziej stonowanych stylizacji Serowskiej. Czy celebrytka faktycznie przesadziła? To już kwestia gustu. Jedno jest pewne - jej pojawienie się na Gali Jupiterów na pewno nie przeszło bez echa.

Zobacz też: Marcin Hakiel z wózeczkiem na zakupach. Spełnia się jako młody tata Romea! Tylko zerknijcie na te zdjęcia

Zobacz naszą galerię: Ukochana Hakiela przesadziła z różem? Serowska sobie nie żałowała!

Sonda Wolisz malować się sama czy korzystasz z usług makijażystów? Sama Makijażysta Nie maluję się