Dominika Serowska to kobieta, która rozpoznawalność zyskała głównie za sprawą swojego związku z Marcinem Hakielem. Tancerz po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek ułożył sobie życie u boku nowej ukochanej, a ich relacja od początku wzbudza duże zainteresowanie w mediach. W ostatnich dniach zaczęły pojawiać się doniesienia, że Serowska może zostać jedną z uczestniczek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Niektórzy twierdzą, że produkcja programu może chcieć wykorzystać medialny rozgłos wokół jej związku z Hakielem.

Ukochana Hakiela w "Tańcu z Gwiazdami"

Plotki o udziale Serowskiej w "Tańcu z Gwiazdami" pojawiły się za sprawą wywiadu Marcina Hakiela. Tancerz przyznał w trakcie rozmowy z dziennikarzami, że widzi swoją ukochaną w tym formacie.

Ty masz super osobowość. Ty właśnie pokazałabyś tam siebie, ludzie by mogli cię lepiej poznać - powiedział Hakiel w rozmowie dla Gazety.pl.

Na odpowiedź Dominiki nie trzeba było długo czekać. Kobieta odpowiedziała ukochanemu dość dosadnie, że nie widzi się w takim programie.

To nie jest program o super osobowości, tylko jednak o tym, żeby coś zatańczyć, a jakby mi ktoś mówił, że źle stawiam stopę, to wiesz, co ja bym mu powiedziała? - wyznała.

Jeśli Serowska faktycznie pojawi się w kolejnej edycji, może to być jedna z najbardziej komentowanych decyzji obsadowych ostatnich lat. Fani programu już teraz z pewnością zastanawiają się, czy na widowni będzie jej kibicować sam Marcin Hakiel, a może nawet pojawi się on na parkiecie jako trener? Choć na razie to tylko spekulacje, plotki o udziale Dominiki Serowskiej w "TzG" rozpalają wyobraźnię internautów. Jeśli okażą się prawdziwe, możemy spodziewać się ogromnego zainteresowania jej występami.

