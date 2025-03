Wiosenna ramówka TVN jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, celebrytów i osób związanych ze światem show-biznesu. Wśród nich szczególną uwagę zwróciła para, która od kilku miesięcy regularnie pojawia się w mediach – Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika Serowska, a także ich synek Romeo. Tancerz i jego partnerka z uśmiechem pozowali do zdjęć, prezentując się w świetnych nastrojach. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedzieli o swoim obecnym życiu, a także zdradzili, że chętnie wystąpiliby w telewizji z własnym formatem.

Marcin Hakiel, znany szerokiej publiczności głównie jako utalentowany tancerz, od lat obecny jest w polskim show-biznesie. Po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek na nowo ułożył swoje życie. U jego boku pojawiła się piękna Dominika Serowska, z którą od jakiegoś czasu tworzy szczęśliwy związek, a nawet doczekał się synka. Para chętnie pokazuje swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Możliwe, że jest to zapowiedź ich nowego projektu.

Dominika Serowska w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że pomysł na własny program jest całkiem niezły. Dodała jednak, iż musi być to reality-show zrobione ze smakiem.

Uważam, że to jest super pomysł. My nie mamy chyba z tym jakiegoś problemu, nie mamy nic do ukrycia, a z drugiej strony, jeżeli ludzi to interesuje, jeżeli ktoś by chciał, jeżeli byłby na to fajny pomysł, żeby to nie było jakieś takie, no nie wiem, takie trochę żenujące, tylko fajnie zrobione, no to super, to dlaczego nie? - mówi "Super Expressowi" Dominika.