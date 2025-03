Co z chrztem syna Marcina Hakiela? Mama małego Romea twardo obstaje przy swoim. Hakiel ma inne zdanie

17-letnia Ola z "MasterChefa" nie żyje. Co się stało? Co z pogrzebem? Prokuratura komentuje

Marcin Hakiel jest zapracowanym tatą aż trójki pociech. Dwoje starszych dzieci tancerza to już nastolatki. Helena ma 12 lat, a jej starszy brat Adam aż 16! Oboje pochodzą z małżeństwa Hakiela z Kasią Cichopek. Gdy para się rozstała, Marcin związał się ze swoją obecną narzeczoną Dominiką Serowską, a w grudniu 2025 zakochani powitali na świecie swojego wspólnego pierworodnego. Nazwali go Romeo.

Dominice zależało, aby imię syna było wyjątkowe. Wydaje się, że młoda mama mogła mieć w tej kwestii decydujące zdanie. To ona tłumaczyła w komentarzach w sieci, czemu chłopiec został nazwany tak nietypowo.

Teraz okazuje się, że w innej kwestii również zdanie Serowskiej jest kluczowe. Chodzi o chrzest malucha.

Chrzest synka Marcina Hakiela. Będzie czy nie będzie? Dominika wyjaśnia

Serowska nie ukrywa niczego przed fanami swoimi i męża. Mówi wprost o ich związku, o rodzicielstwie, o zabiegach, którym poddaje twarz i ciało. Teraz wiadomo, że równie bezpośrednia jest w temacie religii i wiary.

Młoda mama uważa, że nie powinno chrzcić się dzieci, a więc decydować za nie, w co będą wierzyć. Ma rację? Niektórzy twierdzą, że chrzest to nic takiego, można dziecko ochrzcić, a po latach samo wybierze, czy chce być katolikiem. Nic bardziej mylnego - oficjalny chrzest sprawia, że maluch dołącza do Kościoła katolickiego i nawet ewentualna apostazja, a więc wystąpienie z Kościoła, tego nie wymazuje. Nie da się też wypisać z ksiąg kościelnych.

Ja nie chcę chrzcić. Co za tym idzie, nie chcę komunii, a Marcin był innego zdania. (...) Ja powiedziałam mu "słuchaj, no to nie wiem, jedną nogę do wody święconej, drugą nie, nie wiem, co mam ci powiedzieć". Ja nie jestem za tym. Ja zdania nie zmienię. Uważam, że dużo ludzi od tego odchodzi, bo ja chcę, żeby moje dziecko samo wybrało, w co chce wierzyć. Jeżeli kiedyś będzie mu to do czegoś potrzebne, nawet dla samego niego i będzie czuł potrzebę, to zawsze może to zrobić - wyznała Dominika w podcaście Mam.Cast.

Serowska nie jest wierząca. Nic więc dziwnego, że nie chce ochrzcić syna. To byłoby niezgodne z jej sumieniem i przekonaniami, a przecież w przyjmowaniu świętych sakramentów nie chodzi o to, by robili to wszyscy, a właśnie osoby wyznające wiarę katolicką i żyjące zgodnie z jej zasadami. Prawda?

Ja na przykład wiem, że to było tak, że wszystkie dzieci były chrzczone, wszystkie dzieci szły do komunii, więc ja też jestem, ale gdyby ktoś zapytał mnie wtedy, to bym nie chciała. Ja nie czuję się związana z tą wiarą - mówiła Serowska.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska będą mieć własny program w telewizji? Wszystko wyznali