Syn Marcina Hakiela ma drugie imię. Jest równie oryginalne jak pierwsze, ale w zupełnie innym stylu. Pasuje do nazwiska? Oceńcie sami!

Marcin Hakiel jest ojcem trójki dzieci. Adam to 15-latek, Helena ma 11 lat, a Romeo dopiero 4 miesiące. Jak widać imię trzeciej pociechy tancerza mocno różni się od imion dzieci Hakiela ze związku z Kasią Cichopek. Nastolatki nazywają się bardzo tradycyjnie, a najmłodszy synek otrzymał miano, które mocno go wyróżnia. Nie jest popularne i właśnie dlatego Dominika, mama chłopca i narzeczona Hakiela, je wybrała.

Zobacz także: Już wiadomo, jakie imię dostał syn Marcina Hakiela! Tancerz naprawdę tak nazwał swoje dziecko? Internauci komentują

Gdy tylko ujawniono, że urodzony w grudniu 2024 r. syn Hakiela to Romeo, zaczęła się burza w sieci. Nie wszystkim imię przypadło do gustu. Dominika, młoda mama, dla której Romeo jest pierwszym synem, odpowiedziała na nieprzychylne wpisy.

Później dodała:

Zobacz także: Partnerka Hakiela wyjawiła, jak naprawdę wyglądał jego rozwód z Cichopek. "Walczył o dzieci"

Romeo wywołał niemałe kontrowersje. Teraz okazało się, że syn Hakiela ma też drugie imię. Nadawanie go jest w Polsce tradycją, choć wiele osób odchodzi od niej np. ze względu na posiadanie długiego nazwiska.

Zobacz także: Trzymiesięczny syn Hakiela zadebiutował na ściance. Nie za wcześnie na takie imprezy?

Ostatecznie stanęło na tym, że młodzi rodzice nazwali syna bardzo oryginalnie, a do brzmiącego obco imienia Romeo dorzucili drugie - Jeremi, jak Hakiel miał zdradzić serwisowi Party. Syn tancerza nazywa się więc Romeo Jeremi Hakiel. Jak wam się podoba?

Zobacz także: Narzeczona Marcina Hakiela po porodzie. Pokazała, jak teraz wygląda. Przy okazji zaprezentowała i Romea

Hakiel i Serowska 4 grudnia 2024 r. ogłosili, że ich syn już jest na świecie. Wcześniej pokazywali zdjęcia z baby shower czy sesji "z brzuszkiem". Gdy dumny tata i młoda mama przywitali chłopca, poinformowali o tym na swoich instagramowych profilach. Dominika pokazała zdjęcie dłoni maleństwa i napisała:

The audience applauds, but we can’t hear them.