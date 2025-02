Marcin Hakiel to tata na medal

Ukochana Marcina Hakiela ma ogromne szczęście. Tancerz jako tata spisuje się na medal i odciąża Dominikę w codziennych obowiązkach. Okazuje się, że mały Romeo najspokojniejszy jest, gdy rodzice wychodzą z nim z domu. Gdy zabrali go do popularnej knajpki, Marcin osobiście zadbał o to, by najbardziej najedzony był właśnie jego synek.

Dominika Serowska może liczyć na Marcina Hakiela na każdym etapie macierzyństwa. W czasie ciąży zapisali się do szkoły rodzenia. A od kiedy na świecie jest już słodki Romeo, szczęśliwy tatuś robi wszystko, by odciążać swoją partnerkę. Gdy przed weekendem para wpadła przekąsić coś w popularnej hali Koszyki w centrum Warszawy, to właśnie tancerz wziął na siebie obowiązki związane z karmieniem synka. Chciał, żeby Dominika mogła w spokoju zjeść obiad. W tym czasie on poprosił w jednej z restauracji o gorącą wodę, do której włożył butelkę z mlekiem dla dziecka, by się ogrzało. Jak na doświadczonego rodzica przystało, położył na swoim ramieniu pieluchę i z czułością nakarmił słodkiego brzdąca. A to wszystko w tłumie ludzi, która popołudniami odwiedza popularną halę. Na ten widok nietrudno było się rozczulić.

Dominika zachwala Hakiela. "Dbam by Marcin się wyspał"

- Marcin jest zakochany w młodym po uszy. Bardzo chętnie i z pełnym zaangażowaniem się nim zajmuje, zawsze kiedy potrzebuję coś załatwić lub odpocząć, mogę na niego liczyć. Zresztą jest to dla mnie bardzo naturalne i nie wyobrażam sobie tego inaczej - mówi nam Dominika Serowska. - Ja z kolei dbam o to, żeby Marcin się dobrze wysypiał, więc nocna opieka należy do mnie - uśmiecha się świeżo upieczona mamusia.

Korzystając z okazji, zapytaliśmy, jaki jest Romeo, który kończy właśnie dwa miesiące. - Jeśli chodzi o charakter naszego synka, jest on bardzo pogodnym dzieckiem, bardzo dużo się uśmiecha i jest mega towarzyski, uwielbia, jak wychodzimy z nim na spacery, do sklepu, do restauracji. Wtedy jest najbardziej spokojny i zrelaksowany - ujawnia nam Dominika. - Ale oczywiście, jak każdy facet, ma swoje humory - śmieje się partnerka Hakiela.

Marcin Hakiel ujawnił imię synka. Romeo narobił zamieszania, młoda mama musiała wkroczyć z komentarzem