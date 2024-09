Radykalna zmiana w zasadach "Tańca z gwiazdami". Tego dotąd nie było w show Polsatu

Porzuciła pracę w luksusowych hotelach, by stanąć na scenie „The Voice of Poland”. Uczestniczka show TVP zagrzała trenerów do walki

Formuła programu jest niezwykle emocjonująca. Każdy odcinek opiera się na rywalizacji par, z których każda składa się z gwiazdy i profesjonalnego tancerza. Duet ten wspólnie przygotowuje choreografie do różnych stylów tańca, takich jak cha-cha, walc, tango czy rumba. Co tydzień pary muszą zmierzyć się z nowymi układami, dostosowując się do wymagań kolejnych tanecznych wyzwań.

Kluczowym elementem programu są występy na żywo, w których każda para prezentuje swoje umiejętności przed jury oraz publicznością. Po każdym występie jury ocenia pary, przyznając im punkty za technikę, wykonanie i ogólne wrażenie artystyczne. Jednak ostateczne wyniki zależą nie tylko od ocen jury, ale także od głosowania widzów, którzy mogą oddawać swoje głosy na ulubione pary.

Jednak ten system nie do końca sprawdził się w ostatniej edycji. Głosy publiczności dawały bowiem z tygodnia na tydzień awans do kolejnego etapu parze Dagmara Kaźmierska-Marcin Hakiel, co budziło spore kontrowersje. A to oczywiście z prostego powodu - była gwiazda "Królowych życia" na parkiecie radziła sobie raczej słabo, a mimo to odpadały znacznie lepiej przygotowane gwiazdy. Możliwe, że właśnie z tego powodu produkcja programu zdecydowała się na dość radykalną zmianę.

Piętnasta edycja TzG - te pary staną do rywalizacji o kryształową kulę

Już 15 września startuje kolejna, 15. edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". W niedzielny wieczór na parkiecie pojawi się 12 par, które rywalizować będą o przejście do kolejnych etapów. W tym sezonie dla widzów Polsatu zatańczą:

Filip Lato i Julia Suryś;

Natalia Nykiel i Jacek Jeschke;

Michał Meyer i Klaudia Rąba;

Julia Żugaj i Wojciech Kucina;

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz;

Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin;

Piotr Świerczewski i Izabela Skierska;

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz;

Olga Bończyk i Marcin Zaprawa;

Rafał Zawierucha i Daria Syta;

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk;

Maciej Zakościelny i Sara Janicka.

Nowość w zasadach: Polsat wprowadza dogrywkę w "Tańcu z gwiazdami"

Ich zmagania oceniać będą: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Nastąpi jednak dość istotna zmiana w zasadach. Dwie pary, które otrzymają w danym odcinku najmniej punktów i głosów publiczności, będą miały szanse na dogrywkę. O tym, kto zwycięży w tym etapie i zostanie w programie, zadecyduje jury.

