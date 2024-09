Skompromitowana Kaźmierska znów się kręci wokół Hakiela. Wykorzystała ciążę Dominiki

Kaźmierska znów chce się wkręcić do towarzystwa Hakiela?

Dagmara Kaźmierska zniknęła z "Tańca z gwiazdami" w okropnych okolicznościach. Wprawdzie celebrytka zasłaniała się pękniętym żebrem, ale już trwała afera z mrocznych zakamarków jej przeszłości. Przypomnijmy: jeden z portali ujawnił wówczas zeznania dziewczyn, które pracowały w agencji towarzyskiej Kaźmierskiej. Wynikało z nich, że dzisiejsza celebrytka znęcała się nad pracownicami w wyjątkowo okrutny sposób. Kaźmierska po ujawnieniu tych faktów szybko zniknęła z mediów, tyle że nie społecznościowych...

Kaźmierska chce wrócić do gry?

Marcin Hakiel od wielu miesięcy cieszy się swoim nowym związkiem z Dominiką i wyraźnie unika pojawiania się w jakichkolwiek mediach. Nawet o swojej eks, Katarzynie Cichopek całkiem przestał już mówić i wygląda na to, że zajął się swoją przyszłością i teraźniejszością. Chyba jednak nikt nie spodziewał się, że na profilu Dominiki pojawi się "duch" z przeszłości w postaci Kaźmierskiej! Wszak to właśnie ten tancerz musiał udźwignąć cały skandal związany z "królową życia", bo to właśnie on partnerował jej w "TzG".

Na profilu ukochanej Hakiela na Instagramie pojawiła się seria uroczych zdjęć. Dominika ma na sobie dżinsy i dżinsową kurteczkę, którą rozpięła, aby pokazać, jak rośnie jej ciążowy brzuszek. Marcin czule obejmuje swoją dziewczynę i wyglądają na naprawdę szczęśliwych. Pod postem pojawiło się całkiem sporo sympatycznych komentarzy i życzeń szczęścia dla przyszłych rodziców. A wśród nich... dwa serduszka do Dagmary Kaźmierskiej!

Dwa serca od Kaźmierskiej

Na profilu Dominiki nie zabrakło dobrych słów. Niektórzy twierdzą, że trzecie dziecko Hakiela to będzie chłopak, bo mama coraz piękniejsza. Inni gratulują i życzą zdrowia, jeszcze inni zachwycają się wyglądem obojga zakochanych. Maja Frykowska "Frytka" życzyła im "dużoooooo miłości❤️", a Dominika jej podziękowała. Różowego i niebieskiego serduszka od Kaźmierskiej, ani Hakiel, ani jego ukochana nie skomentowali.

Sonda Czy Dagmara Kaźmierska powinna występować w telewizji? tak nie nie mam zdania