Nie do wiary! Faworytka "Tańca z Gwiazdami" była dręczona w szkole przez nauczycieli!

W mojej klasie była dziewczyna, która mnie nękała. Pokazywała nauczycielom filmiki, które wrzucam do internetu a oni, kiedy nie było mnie w klasie komentowali jaka to jestem infantylna i że takich rzeczy nie powinno się robić, że moim rodzicom powinno być wstyd. Brak zrozumienia od dorosłej osoby, fakt tego, że wyśmiewa nastolatkę wprawiło mnie w ogrom bólu, smutku i zamykałam się w sobie od tego rzeczywistego świata i potrzebowałam ucieczki do internetu, bo czułam się nieakceptowana. Kosztowało mnie to dużo emocji, dużo energii, dużo łez ale cieszę się, że dotarłam do tego momentu i tym bardziej doceniam to miejsce, w którym jestem teraz”.