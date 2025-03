Maria Jeleniewska dysponuje fortuną, a latami nie zaglądała na konto! Nad jej finansami czuwa mama

Magda Gessler straciła loki! To naprawdę ona? Pokazała zdjęcie z wakacji i zszokowała wszystkich

Jeleniewska to przykład na to, jak ogromną siłę mają media społecznościowe. W ciągu kilku lat zbudowała jedną z największych polskich społeczności na TikToku, a teraz próbuje swoich sił w telewizji. Jej udział w „Tańcu z Gwiazdami” to kolejny krok w kierunku mainstreamowej kariery.

Jeleniewska: „Nie zdawałam sobie sprawy, jakie to są ogromne pieniądze”

Gwiazdka przez lata nie zaglądała na swoje konto bankowe. Powód? Jej finansami zarządzała mama i jednocześnie menedżerka. Jeleniewska skupiła się na tworzeniu contentu, a kwestie pieniędzy pozostawiła w rękach najbliższej osoby. Kiedy jednak w końcu postanowiła sprawdzić stan swojego konta, przeżyła niemały szok!

Dopiero po kilku latach weszłam na konto i zobaczyłam, ile tam mam. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie to są ogromne pieniądze

– wyznała w rozmowie z Pomponikiem. Nie wiadomo dokładnie, jaką kwotę zobaczyła Jeleniewska, ale biorąc pod uwagę jej sukcesy, możemy mówić o milionach złotych. Influencerka od lat współpracuje z topowymi markami i cieszy się niesłabnącą popularnością.

Przemyślane inwestycje i pomoc mamy

W innym wywiadzie przyznała też, że jest właścicielka trzech apartamentów w Hiszpanii:

Ceny takich nowych apartamentów zaczynają się od 200 tysięcy euro. Bardzo długo też rozmawiałam z moimi rodzicami. Długo się zastanawialiśmy, zanim zdecydowaliśmy, że chcemy zainwestować moje pieniądze właśnie w Hiszpanii.

Wyznanie Jeleniewskiej błyskawicznie obiegło internet i wywołało lawinę komentarzy. Internauci nie kryją rozbawienia, a wielu z nich marzy o podobnym „zaskoczeniu”. Nie brakuje też głosów podziwu dla mamy influencerki, która skutecznie dbała o finanse córki. Wielu komentujących uważa, że Jeleniewska miała ogromne szczęście, że ktoś bliski czuwał nad jej pieniędzmi i mądrze nimi zarządzał.

