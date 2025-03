"Taniec z Gwiazdami" 16. Rodzinny odcinek rozpoczęty z wysokiego C - od razu padły CZTERY DZIESIĄTKI!

Dzisiejszy odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie wyjątkowy, bo na parkiecie Polsatu zobaczymy nie tylko gwiazdy i ich trenerów, ale także ich najbliższych! Rodzinne występy dostarczą wzruszeń, niespodzianek i – jak zawsze – spektakularnych choreografii. Jak poradzą sobie uczestnicy, gdy emocje sięgną zenitu? Które występy zachwycą jurorów i widzów? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!