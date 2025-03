Wielka niespodzianka w "Tańcu z Gwiazdami". W najbliższym odcinku Filip Gurłacz nie zatańczy z żoną, jak można było się spodziewać, ale w wyjątkowym duecie ze swoim tatą. Oczywiście towarzyszyć im będzie Agnieszka Kaczorowska, która zadba o choreografię w tanecznym wyzwaniu. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów programu.

Zobacz też: Poruszające wyznanie Filipa Gurłacza w "Tańcu z Gwiazdami". Był na alkoholowym dnie, uratował go syn!

Żona Filipa Gurłacza nie zatańczy z ukochanym w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" to program pełen niespodzianek, ale mało kto spodziewał się takiego obrotu spraw! W nadchodzącym odcinku Filip Gurłacz zamiast z żoną zatańczy ze swoim tatą. Do duetu dołączy również jego partnerka taneczna Agnieszka Kaczorowska, co zapowiada niezwykle emocjonalny występ. Ten rodzinny motyw to wyjątkowa okazja do podzielenia się taneczną przygodą z bliskimi.

Filip Gurłacz od początku programu zaskakuje widzów swoimi umiejętnościami i ekspresją na parkiecie, tym razem stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem. Zamiast z żoną, zatańczy z własnym ojcem, co dla niego samego z pewnością będzie niezwykle osobistym i wzruszającym doświadczeniem. Dlaczego jednak to jego żona nie pojawi się na parkiecie? Dziennikarze portalu pudelek.pl postanowili skontaktować się z osobami pracującymi przy produkcji programu.

Małgosia wie, że gdyby wystąpiła z Filipem przed milionami telewidzów, mieliby świetną pamiątkę. Ale zainteresowanie, jakie teraz wzbudza ich rodzina, spowodowało, że tego nie chce. Ona nie przywykła do niekończących się artykułów o jej mężu i życia na świeczniku. Stwierdziła, że nie będzie podsycać plotek czy ich gasić, bo każdy jej ruch wygenerowałby tylko lawinę kolejnych komentarzy i nowych doniesień na ten temat - mówi Pudelkowi osoba z produkcji "Tańca z gwiazdami" i dodaje, że żona Gurłacza czeka, aż elektryzujący temat o Filipie i Agnieszce znudzi się innym - mówi dziennikarzom Pudelka osoba z produkcji.

Okazuje się, że żona Filipa ma prosty powód. Oto dlaczego nie chce pojawić się u boku męża i Kaczorowskiej.

Jakby teraz zatańczyła, to w trio z Agnieszką i wszyscy by ją do niej porównywali. Za kulisami zacierano na to ręce, ale dla niej są granice, których nie chce przekraczać. Jest teraz mocno speszona i nie chciała się poświęcać. Wolała uniknąć zaciągnięcia na parkiet, bo w starciu z profesjonalną tancerką, zdaje sobie sprawę, że mogłaby wypaść troszkę gorzej. A przecież internauci bywają bezlitośni. Woli Filipowi i Adze kibicować najlepiej z kanapy przed telewizorem. Ma do nich zaufanie, zna prawdę i wie, jak działa show-biznes - wyjawiono dziennikarzom Pudelka.

Wielkimi krokami zbliża się odcinek "Tańca z Gwiazdami", który zapowiada się jako prawdziwa emocjonalna bomba. Filip Gurłacz, zamiast zatańczyć z żoną, zaprezentuje się u boku swojego taty i Agnieszki Kaczorowskiej. To nietypowe trio z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń i niezapomnianych chwil. Czy występ okaże się sukcesem? Przekonamy się już w najbliższą niedzielę.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz dali czadu na parkiecie. Przecieramy oczy ze zdumienia

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz rozgrzali parkiet. Przecieramy oczy ze zdumienia

Sonda "Taniec z Gwiazdami". Komu kibicujesz w 16. edycji? Magda Mołek Maciej Kurzajewski Grażyna Szapołowska Filip Gurłacz Blanka Maria Jeleniewska Tomasz Wolny Magda Narożna Cezary Trybański Ola Filipek Michał Barczak Ada Borek