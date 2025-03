"Taniec z Gwiazdami" to show Polsatu, które od lat dostarcza widzom ogromnych emocji. Co tydzień gwiazdy w towarzystwie profesjonalnych tancerzy prezentują coraz bardziej wyrafinowane układy, próbując zdobyć sympatię jurorów oraz publiczności. Tym razem największe wrażenie zrobiła Agnieszka Kaczorowska i jej partner Filip Gurłacz, którzy w swoim tańcu pokazali prawdziwy ogień! Ich występ wywołał burzę w mediach społecznościowych. Jest na co popatrzeć!

Od pierwszych sekund występu Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza było jasne, że będzie to coś niesamowitego. Para zaprezentowała ognisty taniec, który dosłownie rozgrzał atmosferę w studiu. Pełne pasji ruchy, dynamiczne przejścia i niezwykle emocjonalna interpretacja muzyki sprawiły, że widzowie wstrzymali na kilka sekund oddech. Filip Gurłacz, mimo że nie jest profesjonalnym tancerzem, świetnie poradził sobie na parkiecie, a Agnieszka Kaczorowska udowodniła, że jest prawdziwą mistrzynią tańca oraz świetną nauczycielką.

Jurorzy nie kryli swojego zachwytu. Agnieszka i Filip za piękny taniec otrzymali aż 40 punktów! Internauci również nie szczędzili pochwał. Na portalach społecznościowych natychmiast pojawiły się komentarze pełne zachwytu. Nie brakowało też opinii, że Kaczorowska i Gurłacz są jednymi z głównych faworytów do finału.

Agnieszka Kaczorowska oraz Filip Gurłacz w rozmowie z "Super Expressem" wyjawili jak im się współpracuje. Tancerka podkreśliła, że do programu pochodzą bardzo sportowo. Mają podobne myślenie i to ich łączy.

My działamy podobnie. Jesteśmy bardzo skupieni, tacy sportowi, tacy zdyscyplinowani, zwłaszcza przed tym live'em, żeby to, co zrobiliśmy, żeby to poszło. Chcemy, żeby to się ludziom podobało, żebyśmy dali maksa, staramy się dawać z siebie maksa. Mnóstwo jest też rozpraszaczy na tej sali. Są światła, są ludzie. Potem leci ten filmik. My to widzimy pierwszy raz. Więc staramy się w tym skupieniu podejść do tego tematu. Po prostu - powiedziała nam Agnieszka Kaczorowska.