"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością i przyciąga przed ekrany wielu fanów. W najnowszej edycji jedną z par, które wzbudzają największe emocje, jest duet Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza. Profesjonalna tancerka i aktor wkładają ogrom pracy w każdy występ, a efekty ich treningów są widoczne z tygodnia na tydzień! Ostatnio Kaczorowska podzieliła się z fanami kulisami ich przygotowań, publikując na swoim instagramowym koncie serię zdjęć z prób. Nie zabrakło bliskości, emocji oraz gorącej atmosfery.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz tworzą na parkiecie niezwykle energetyczny duet. Ich występy są pełne emocji, a taneczne dopasowanie między nimi zachwyca zarówno jurorów, jak i fanów show. Ostatnie zdjęcia, które pojawiły się na instagramowym koncie tancerki, tylko to potwierdzają.

Na opublikowanych kadrach widać wyraźnie, jak intensywnie pracują nad nową choreografią. Widać skupienie, ale także radość i pasję, która towarzyszy im w tańcu. Nie zabrakło też bliskości, która od razu przyciągnęła uwagę internautów. Sama Kaczorowska w opisie zdjęć podkreśliła, że niedzielny występ będzie gorący. Nie możemy się więc doczekać!

Ostatnie szlify… Na LATIN NIGHT w @tanieczgwiazdami zaprasza para numer 8! Już w niedzielę wieczorem będzie gorąco w @polsatofficial Czy @filipgurlacz_official to #latinoboy? To się okaże. Do zobaczenia! - czytamy w opisie posta Agnieszki Kaczorowskiej.