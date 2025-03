Program "Królowa przetrwania" bardzo szybko okazał się wielkim hitem. W sieci był bardzo chętnie komentowany. Najwięcej konfliktów na swoim koncie miały Paulina Smaszcz z Kasią Nast oraz Elizą Trybałą, a także Marianna Schreiber z Lizi. Po programie na jaw wyszły również plotki na temat sprawy ściśle związanej z Kaczorowską. W dżungli miała mieć bowiem romans! Schreiber oraz Smaszcz zasugerowały bowiem, że Agnieszka miała wymieniać w trakcie trwania show tajne listy z Elizą - to właśnie na niewielkich kartkach miała pisać o uczuciach - nie do swojego męża.

Chociaż wszystkie panie wróciły już z dżungli, a program dawno się zakończył, to w sieci atmosfera skandalu dalej jest gorąca. W najnowszym odcinku Kuby Wojewódzkiego pojawiła się Natsu, która wygrała "Królową przetrwania". "Król TVN" zapytał młodą gwiazdkę o to czy Agnieszka naprawdę miała romans.

Natsu jakiś czas temu wypowiedziała się też w sprawie liścików, które miała przekazywać sobie Agnieszka z Elizą. Potępiła osoby, które pokazały je w mediach społecznościowych.

Jestem totalną przeciwniczką wyciągania spraw prywatnych do internetu, ponieważ nie uważam, żeby Agnieszka jakoś specjalnie dzieliła się swoim życiem prywatnym w internecie. Uważam, że bardziej dzieliła się życiem zawodowym. My kompletnie nie wiemy, co stoi za tą sytuacją, nie wiemy, jak jest po zamknięciu drzwi, jak wyglądała sprawa między nimi i też nie nam oceniać, bo to jej sprawa. Co nam do tego? Jest mi bardzo przykro, że są osoby, które wyciągają takie rzeczy, gdzie jeszcze w tym wszystkim są dzieci - wyznała Natsu w podcaście "Rozmowy w dresie".