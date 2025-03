Kim jest żona Filipa Gurłacza? To również popularna aktorka, grają w tym samym serialu

Krzysztof Rutkowski o swoim 16-letnim dziecku: "To nie jest mój syn w sensie emocjonalnym". Jego eks komentuje i szykuje pozew!

Kim jest Małgorzata Patryn-Gurłacz?

Małgorzata Patryn-Gurłacz to utalentowana aktorka, która od lat związana jest ze światem teatru i telewizji. Ukończyła studia aktorskie i przez wiele lat występowała na deskach Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, gdzie zdobyła uznanie zarówno widzów, jak i krytyków teatralnych. Obecnie można ją oglądać w popularnym serialu "Pierwsza miłość", gdzie wciela się w postać Hanny Oleckiej, ambitnej prezenterki telewizyjnej. Co ciekawe, w tej samej produkcji gra również jej mąż, Filip Gurłacz, co pozwala im na wspólne występy na ekranie.

Małgorzata i Filip są małżeństwem od 2016 roku, a ich związek trwa już ponad 14 lat. Para ma dwóch synów – Michała i Józefa. W mediach rzadko dzielą się swoim życiem prywatnym, jednak podkreślają, że rodzina jest dla nich najważniejsza.

Dlaczego Małgorzata nie zatańczy z mężem w "Tańcu z Gwiazdami"?

Każda edycja "Tańca z Gwiazdami" zawiera specjalny odcinek, w którym uczestnicy występują z bliskimi osobami. Ku zaskoczeniu fanów, żona Filipa Gurłacza postanowiła nie brać udziału w tym wydarzeniu. Powodem tej decyzji są przede wszystkim narastające spekulacje dotyczące rzekomego romansu Filipa z jego taneczną partnerką, Agnieszką Kaczorowską.

Po jednym z odcinków pojawiły się plotki sugerujące, że Gurłacza i Kaczorowską łączy coś więcej niż tylko wspólne treningi. Media zaczęły rozpisywać się o ich relacji, a w sieci zaczęły krążyć komentarze sugerujące kryzys w małżeństwie aktora. Małgorzata Patryn-Gurłacz, chcąc uniknąć dalszych spekulacji i medialnego szumu, zdecydowała się nie pojawiać na parkiecie programu, aby nie narażać swojej rodziny na dodatkowy stres.

Stanowisko Filipa Gurłacza wobec plotek

Filip Gurłacz stanowczo zaprzeczył wszelkim doniesieniom o romansie. W jednym z wywiadów skomentował całą sytuację:

Ludzie, ja mam żonę. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem, a Agnieszka to moja partnerka taneczna, nic więcej.

Agnieszka Kaczorowska również odniosła się do sprawy, podkreślając, że w tańcu niezwykle ważna jest chemia sceniczna, jednak nie oznacza to, że musi ona przekładać się na życie prywatne tancerzy.

Bez względu na medialne zamieszanie, jedno jest pewne – Filip Gurłacz pozostaje w programie i nadal walczy o Kryształową Kulę. Czy plotki wpłyną na jego dalszą motywację do tańca? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach "Tańca z Gwiazdami".

