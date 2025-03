Filip Gurłacz od lat rozwija swoją karierę aktorską, a teraz podjął się nowego wyzwania. Udział w "Tańcu z Gwiazdami". Dzięki programowi jego popularność rośnie, a widzowie mają okazję poznać go nie tylko jako aktora, ale także jako osobę pełną pasji i emocji. Prywatnie Gurłacz jest bardzo szczęśliwym mężem i nie boi się publicznie wyrażać swoich uczuć. Na jego profilach społecznościowych regularnie pojawiają się posty poświęcone jego żonie, w których aktor okazuje jej swoją miłość i wdzięczność.

Filip Gurłacz swoją ukochaną poznał jakiś czas temu, a ich relacja trwa do tej pory. Aktor nie ukrywa, że to właśnie jego żona jest dla niego największym wsparciem, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Para chętnie spędza razem czas, a Gurłacz często podkreśla, jak bardzo ceni wspólne chwile.

Jego żona również jest osobą publiczną, jednak nie zabiega o rozgłos. Aktor z dumą mówi o niej w wywiadach oraz na swoich profilach w mediach społecznościowych. W licznych postach wyznaje, jak bardzo ją kocha i jak ogromne znaczenie ma dla niego ich związek. Ciepłe słowa i wzruszające wpisy sprawiają, że jego fani darzą go jeszcze większą sympatią.

Szczęściarz ze mnie. Bo poznałem co to znaczy być kochanym. A co to znaczy? To znaczy, że jest obok mnie człowiek, który wie o mnie wszystko, a każdego dnia DECYDUJE, że mimo tej wiedzy chce się mną opiekować, przebaczać, walczyć o to żebym był lepszym gościem. A jest o co walczyć. Wad u mnie od groma. Mówię szczerze. Znam siebie. I moja żona KAŻDEGO DNIA zakłada zbroję i nie poddaje się. Toczy bitwy o mnie! - pisze w swoich mediach społecznościowych aktor.