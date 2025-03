Grzegorz Gurłacz zachwycił w "Tańcu z gwiazdami". Kim jest tata Filipa Gurłacza?

Grzegorz Gurłacz swoją przygodę ze sceną rozpoczął jako aktor w latach 80. W latach 1988–1992 był związany ze Słupskim Teatrem Dramatycznym, gdzie występował w różnych spektaklach, zdobywając cenne doświadczenie sceniczne. Jego talent i pasja do sztuki scenicznej ukształtowały go jako twórcę i otworzyły drogę do dalszych artystycznych poszukiwań.

Pasja do muzyki – „Kapelnica” i sukcesy na scenie

Jednak prawdziwą miłością taty Grzegorza Gurłacza zawsze była muzyka. W 2016 roku założył folkowy zespół Kapela z Gminy Damnica, który z czasem przekształcił się w Kapelnicę. Pod jego kierownictwem grupa wydała trzy albumy: „Po drugiej stronie okna”, „Tu i teraz” oraz „Damnickie pastorałki”.

Ich twórczość to mieszanka muzyki folkowej, autorskich tekstów i inspiracji tradycyjnymi melodiami, co przyciągnęło szerokie grono słuchaczy. Dzięki swojej unikalnej stylistyce Kapelnica występowała w wielu prestiżowych miejscach, w tym w Filharmonii Słupskiej, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności.

Zaangażowanie społeczne i pomoc innym

Oprócz działalności artystycznej Grzegorz Gurłacz jest również aktywnie zaangażowany w inicjatywy społeczne. W 2024 roku zorganizował zbiórkę na rzecz Ireneusza Borkowskiego, znanego słupskiego społecznika, którego dom uległ zniszczeniu w pożarze. Jego działania pokazały, że nie tylko sztuka jest dla niego ważna – równie istotne jest pomaganie innym i wspieranie lokalnej społeczności.

Rodzinne chwile w „Tańcu z Gwiazdami”

Grzegorz Gurłacz właśnie pojawił się w jednym z najpopularniejszych telewizyjnych show – „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie wystąpił w specjalnym, rodzinnym odcinku u boku swojego syna, Filipa Gurłacza. Występ ojca i syna był pełen emocji i wzruszeń, a ich więź i wspólna pasja do sztuki poruszyła widzów. Jego udział w programie pokazał, jak silna jest relacja między nim a Filipem, ale też udowodnił, że miłość do sceny to coś, co w ich rodzinie przekazywane jest z pokolenia na pokolenie.

Kim prywatnie jest tata Filipa Gurłacza?

Grzegorz Gurłacz to człowiek pełen pasji i charyzmy, który przez lata udowadniał, że sztuka może być nie tylko sposobem na życie, ale także narzędziem do budowania więzi, przekazywania emocji i pomagania innym. Jego życie to przykład, że talent i zaangażowanie mogą łączyć pokolenia, a kultura jest przestrzenią, w której mogą się spotykać zarówno profesjonalni artyści, jak i ich najbliżsi.