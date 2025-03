"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością. Obecnie na antenie Telewizji Polsat emitowana jest 16 edycja show. Tradycją jest już, że w każdym sezonie w jedym z odcinków gwiazdy mogą zaprosić na parkiet członków swojej rodziny lub przyjaciół. Tak też wydarzy się w czwartym odcinku, którego emisja już 23 marca.

Kto z kim zatańczy w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Te duety zaskoczą wszystkich!

Mocnym punktem czwartego odcinka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie występ Magdy Mołek i Michała Bartkiewicza. Ta para zaprosiła do tańca dziennikarkę Ulę Chincz. Panie prywatnie są przyjaciółkami i wspierają się od lat. Razem z Michałem Bartkiewiczem wykonają wymagającego i energicznego quickstepa, co może być jednym z najbardziej widowiskowych występów wieczoru.

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski zatańczą walca wiedeńskiego razem z 14-letnią kuzynką Blanki.

Maria Jeleniewska, znana TikTokerka, zaprezentuje ognistą salsę z mamą Iwoną. Paniom towarzyszyć będzie tancerz Jacka Jeschke.

Tomasz Wolny, prezenter telewizyjny, w parze z Darią Sytą, wykona tango argentyńskie. Do tańca dołączy jego żona, dziennikarka TVN24 Agata Tomaszewska-Wolna.

Filip Gurłacz wraz z Agnieszką Kaczorowską zatańczą foxtrota, a na parkiecie towarzyszyć im będzie tata aktora. Co ciekawe, aktor nie zatańczy ze swoją żoną, co mogło być dużą niespodzianką dla widzów.

Magda Narożna, wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, zaprezentuje cha-chę razem z partnerem Piotrem Musiałkowskim oraz córką Gabrysią.

Michał Barczak, aktor znany z serialu "Szadź", wystąpi w walcu angielskim u boku Magdy Tarnowskiej oraz swojej siostry.

Ola Filipek, dziennikarka radiowa, zatańczy salsę albo z siostrą, albo z przyjaciółką, oczywiście u boku partnera Wojtka Kuciny.

Ada Borek, znana artystka kabaretowa, zatańczy walca angielskiego w towarzystwie swojego 73-letniego taty oraz tanecznego partnera Alberta Kosińskiego.

Emocje i rywalizacja na najwyższym poziomie w "Tańcu z Gwiazdami"

Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami" to nie tylko taneczna rywalizacja, ale też chwile wzruszeń i niepowtarzalna okazja, by zobaczyć gwiazdy w zupełnie innym wydaniu. Kto wypadnie najlepiej? O tym zdecydują jurorzy oraz widzowie.

Magdalena Narożna szczerze o relacji z córką. Zatańczy z nią w kolejnym odcinku "TzG"!