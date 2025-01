Olga Frycz zaręczona! Jej partner jest od niej młodszy aż o 9 lat, ona ma dwoje dzieci z poprzednich związków

Olga Frycz jest zakochana po uszy, a teraz zaręczona! Aktorka przyjęła pierścionek zaręczynowy, który wręczył jej ukochany Albert. Tancerz jest sporo młodszy od gwiazdy, ale czy to ma znaczenie?

Najważniejsze, że oboje pałają do siebie gorącym uczuciem. Już wcześniej Olga Frycz sugerowała, że wkrótce może dojść do ślubu, a teraz wszystko wskazuje na to, że te plany mogą się spełnić i to szybciej, niż fani aktorki sądzili. Może jeszcze w tym roku Frycz pokaże się w białej sukni?

Olga Frycz zaręczona! To jej kolejne podejście do tego, by ułożyć sobie życie uczuciowe

Nie wiadomo, od kiedy 38-letnia Frycz spotyka się z Kosińskim, ale publicznie zaprezentowała swojego chłopaka w Dzień Kobiet ubiegłego roku. Mama dwójki dzieci dała tym samym jasny sygnał, że nowy związek ma przyszłość. Wcześniej aktorka nie miała szczęścia w miłości.

Frycz dekadę temu była związana z Jackiem Borcuchem, co wywołało niemały skandal, bo reżyser był żonaty, później z trenerem boksu tajskiego Grzegorzem (byli zaręczeni, ale do ślubu nie doszło), a następnie z podróżnikiem Łukaszem. Z dwoma ostatnimi partnerami ma dzieci. Helena przyszła na świat w 2018 r., a Zofia w 2021. Dziewczynki w tym roku skończą 4 i 7 lat.

Teraz okazuje się, że Frycz przyjęła oświadczyny Kosińskiego. Ten zdradził wszystko na swoim profilu w mediach społecznościowych.

W nowy rok wchodzę jako najszczęśliwszy facet na świecie! - napisał Albert i pokazał zdjęcie dłoni ukochanej z pierścionkiem na palcu.

Sądząc po opisie, para zaręczyła się 2 stycznia na Teneryfie.

Internauci komentują

Reakcje internautów są pełne pozytywnych emocji i gratulacji, a sama Olga Frycz, która już wcześniej mówiła o swoich planach ślubnych, z pewnością jest podekscytowana nowym etapem życia.

"Moje słodziaki słodkie" - napisała Maja Bohosiewicz. Gratulacje złożyli Sonia Bohosiewicz, Lenka Kliment, Michael Danilczuk czy Agnieszka Litwin, a Olga Frycz napisała:

Mój najwspanialszy NARZECZONY.

Na swoim instagramowym profilu aktorka dodała:

Put a ring on it and I said Yes Yes Yes. Mój kochany NARZECZONY.

