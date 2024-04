Olga Frycz nowy partner. Kim jest Albert Kosiński?

Olga Frycz jest mamą dwóch córek: Heleny (6 l.) i Zosi (3 l.). Aktorka, która sama jest córką Jana Frycza, z ojcami dziewczynek rozstała się dawno temu. Mimo to gwiazda znana m.in. z "M jak miłość" czy "Domu nad rozlewiskiem" świetnie radzi sobie z opieką na dziewczynkami, choć jest też samokrytyczna. Gdy kiedyś jeden z internautów stwierdził, że Olga Frycz jest "supermamą", ta odparła dość intrygująco. - Staram się, ale za uszami mam sporo… Jak pewnie każda mama - zaznaczyła aktorka, która w końcu znalazła szczęście u boku mężczyzny. Mniej więcej miesiąc temu wyszło na jaw, że jej nowym partnerem jest Albert Kosiński, tancerz, który specjalizuje się w muzyce latynoamerykańskiej. Widać, że związek kwitnie. Olga Frycz właśnie przekazała na Instagramie wspaniałą wiadomość. - Już niedługo... - napisała nieco tajemniczo zakochana aktorka.

Olga Frycz wyrusza z partnerem do Hiszpanii i Włoch

Pod postem zaroiło się od pytań. Ze zdjęć i ikonek znajdujących się pod postem wynikać mogło, że Olga Frycz i Albert Kosiński wybierają się jakąś podróż. I tak właśnie jest. - Włochy? - spytała wprost koleżanka z branży - Sonia Bohosiewicz. Dobrze trafiła, ale to nie jest pełna odpowiedź. - Najpierw Hiszpania, później Włochy - zdradziła Olga Frycz. W odpowiedzi siostra Soni - Maja Bohosiewcz - wysłała trzy serduszka. Jedna z internautek spytała gwiazdę "M jak miłość" o to, czy jest już spakowana. Okazało się, że do tego daleka droga. - Jeszcze nic a nic nie spakowana - wyznała beztrosko Olga Frycz. No ale przecież zakochani nie przejmują się tak prozaicznymi sprawami jak pakowanie. Lepiej cieszyć się sobą i swoją miłością. A tak poważna wyprawa oznacza chyba, że relacja aktorki i tancerza wkracza w kolejny etap.

