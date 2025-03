Steven Seagal był ikoną w latach 90. Teraz jest na dnie, a ludzie go nienawidzą. Wystarczyło, że zrobił TO

Tomasz Wolny przez lata był twarzą Telewizji Polskiej, ale karierę zaczynał w TVN. To tam lata temu poznał żonę. Agata Tomaszewska -Wolna do dziś związana jest z tą stacją. Para mimo zawodowych różnic doskonale się uzupełnia i od lat uchodzi za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie. W końcu miłość może pokonać każdą przeszkodę, nawet rywalizację między największymi mediowymi gigantami!

Jak poznali się Tomasz Wolny i Agata Tomaszewska-Wolna? Ile mają dzieci?

Tomasz Wolny i Agata Tomaszewska-Wolna poznali się podczas wspólnej pracy w TVN24. Po latach wspólnej drogi są szczęśliwymi rodzicami trójki dzieci - Zofii, Tymona i Halszki. Wolny wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego najważniejsza, a Agata Tomaszewska-Wolna i dzieci stanowią jego prawdziwą ostoję.

To ukochana namówiła go do udziału w "Tańcu z gwiazdami", uznała to za znakomita okazje do nauczenia się podstawowych kroków, by potem razem mogli chodzić na tańce. Dziennikarz nie protestował, bo jak sam z uśmiechem przyznał:

Jest taka jasna zasada, którą się w życiu, nie tylko małżeńskim, bo to się przekłada na wszystko, 'Happy wife, happy life'. I bardzo mi się to podoba. Szczęśliwa żona oznacza szczęśliwe życie, więc jestem. W ogóle jest moją ostoją, właściwie to jest jej wina. To niech w takim razie teraz bierze za to odpowiedzialność.

Tomasz Wolny i Daria Syta – ognisty duet na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Obecnie Tomasz Wolny skupia na sobie wzrok całej Polski, biorąc udział w "Tańcu z Gwiazdami". Jego partnerką taneczną jest zachwycająca Daria Syta, jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych tancerek programu. Ich wspólne występy budzą wiele emocji, a chemia na parkiecie jest nie do przeoczenia!

Jednak mimo intensywnych treningów i bliskości z Darią, Tomasz Wolny nie ukrywa, że to Agata Tomaszewska-Wolna jest kobietą jego życia. Wspólnie wychowują dzieci i tworzą trwały, kochający się dom. Co więcej, żona dziennikarza mocno go wspiera i regularnie pojawia się na widowni programu, kibicując mu z całych sił. Gdy Wolny został zapytany, z kim zatańczy w odcinku rodzinnym, bez wahania odpowiedział:

Oczywiście, że z żoną.

Warto dodać, że udział Tomasza Wolnego w programie nie był oczywistością. Jak sam zdradził, początkowo odmówił produkcji show:

Historia jest prosta. Zadzwonił telefon, uśmiechnąłem się i odmówiłem. Bardzo podziękowałem za tę propozycję i powiedziałem, że nie, że nie. Czułem, że ja w ogóle nie jestem z tego show-biznesowego świata

Czy "Tańczący Wolny" ma szansę na kryształową kulę?

Bukmacherzy nie dają mu specjalnie szans na zwycięstwo. Internauci są podzieleni. Wielu uważa, że jego umiejętności taneczne szybko się rozwijają i ma szansę na finał. Inni jednak zastanawiają się, czy bliskość z Darią nie wywoła niepotrzebnych plotek. Trzeba jednak pamiętać, że sympatyczny dziennikarz ma bardzo wiele wielbicielek wśród fanek programu. A to, jak już nauczyła nas historia, ma znacznie większe znaczenie niż rzeczywiste umiejętności taneczne.

