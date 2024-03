Monika Olejnik w modnej stylizacji, ale na jej twarzy... Co to może być?!

Kim jest Daria Syta, zjawiskowa taneczna partnerka Macieja Musiała w "Tańcu z gwiazdami"?

Daria Syta i Maciej Musiał to jedna z najgorętszych par najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Zjawiskowa tancerka słynie z niesamowitych umiejętności. Specjalizuje się w tańcach latynoamerykańskich (była mistrzynią Polski do 21 lat oraz II Vice Mistrzynią Polski seniorów, uczestniczyła także w finale największego turnieju na świecie "The International Dance Championship Rising Star" w Anglii). Maciej Musiał przy pomocy pięknej Darii Syty mocno zmienił swoje życie i wziął się za ostre taneczne treningi. - Spędzamy po 8 godzin dziennie na sali, więc całe życie jest podporządkowane temu. Jeszcze robimy jakieś rzeczy wokół, z których nie można zrezygnować, więc to jest jakaś taka nowość dla mnie, bo jeszcze mam swoją pracę, którą muszę czasami zrobić. No i to tak dekonstruuje życie, ale walczymy - wyznał aktor w rozmowie z "Super Expressem". Ostatnio para z programu "Taniec z gwiazdami" udzieliła nietypowego wywiadu serwisowi Pudelek. Padło w nim pytanie o sprawy związane z pieniędzmi.

Daria Syta zdradza, za ile można poszaleć w Warszawie. "Myślę, że z 10 tysięcy wystarczy"

Maciej Musiał i Daria Syta spytani zostali o to, ile dziś trzeba zarabiać, aby godnie żyć. Aktor nie chciał podać konkretnej kwoty. - Powiem sprytnie, że tyle, ile wydajesz. Trzeba sobie to wszystko policzyć, wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie, może to rozciągać czasami, spróbować żyć troszkę oszczędniej, czasem trochę szerzej - odparł zachowawczo Maciej Musiał. Bez kluczenia odpowiedziała natomiast Daria Syta. Piękna gwiazda programu "Taniec z gwiazdami" wskazała nawet konkretną kwotę dotyczącą życia w stolicy. - Jak chcesz poszaleć w Warszawie to myślę, że z 10 tysięcy wystarczy - wypaliła Daria Syta. Sporo... Wydaje nam się, że go godnego życia starczy znacznie mniejsza kwota. Ale wiadomo - każdy ma inne potrzeby.

