Maciej Musiał zatańczy z prawdziwą pięknością. 25-letnia Daria zawróci mu w głowie?

mga 21:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Daria Syta (25 l.) to tancerka tańców latynoamerykańskich, mistrzyni Polski do 21 lat oraz II Vice Mistrzyni Polski seniorów i uczestniczka finału największego turnieju na świecie The International Dance Championship Rising Star w Anglii . Pochodzi z Orońska i studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jej tanecznym partnerem w nowej edycji "Tańca z gwiazdami będzie Maciej Musiał (29 l.).