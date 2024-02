Marcin Hakiel chciał tańczyć z Maffashion, bo z "królową życia" nie ma szans na finał? Szokujące wieści z planu "Tańca z gwiazdami"

Doda wygadała się na temat pierścionka. Na kilka dni przed urodzinami wysłała czytelny sygnał do Darka

W pierwszej chwili wydawało się, że Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska będą jedną z najgorętszych i najlepiej dobranych par. Szybko jednak okazało się, że owszem, między nimi iskrzy, ale nie w sposób, na jaki liczyli producenci programu, kiedy dobrali ich w parę. Oboje uważają, że... powinni mieć młodszych partnerów.

- Hakiel miał wielkie ambicje i chciał tańczyć z Maffashion, bo wie, że z Dagmarą Kryształowej Kuli nie zdobędzie. Obawia się, że nawet gdyby ratowały ich głosy widzów, to ona sama może zrezygnować przez problemy zdrowotne - ujawnia nam osoba z produkcji. Kiedy spotykaliśmy ich wychodzących z próby, nie wyglądali na zadowolonych. Nauka tańca „Królowej życia” idzie bowiem bardzo opornie.

- Tańczy „jak pień”. Podchodzi do tego na zasadzie, że jest, pokaże się i tyle i że dzięki głosom widzów będzie przechodziła dalej – słyszymy.

Dagmara Kaźmierska miała groźny wypadek. Groziła jej amputacja nogi

Dagmara Kaźmierska w 2019 r. uległa groźnemu wypadkowi. Prowadzone przez nią auto zjechało z drogi i uderzyło w betonowy słup. Celebrytka doznała m.in. zmiażdżenia stawów skokowych i pięt. Groziła jej nawet amputacja nogi. Na szczęście tak się nie stało, ale konieczna była długa rehabilitacja.

- Nie jestem w stanie ustać długo na nogach. Wypadek do końca życia będzie dawał się we znaki. Moje nogi nigdy już nie wrócą do pełnej sprawności – wyznała „Super Expressowi”.

