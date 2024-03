Szczere wyznanie Macieja Musiała! Treningi dają mu w kość?! "Nie jestem w stanie"

Szok w "Tańcu z gwiazdami"! Roxie wygrała, ale odpadła największa gwiazda! Nie do wiary!

Tak mieszka Ula Chincz we Włoszech. Przeprowadziła się z całą rodziną. Kominek wygląda jak GRÓB. "Rozum mi odebrało"

Ewa Kasprzyk wspomina udział w "Tańcu z gwiazdami". Wróciła do głośnego spięcia z Grabowskim. "Zrobiliśmy wtedy show!"

Za nami trzeci odcinek uwielbianego przez publiczność "Tańca z Gwiazdami". Taneczne show telewizji Polsat wróciło na antenę po prawie dwóch latach przerwy. W ostatnim odcinku gwiazdy tańczyły do przebojów szwedzkiego zespołu "Abba". Z programem pożegnała się gwiazda serialu "Klan" Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Jednym z najlepszych występów ostatniego odcinka był jive Macieja Musiała, za którego zdobył 34 punkty. Po programie aktor wyznał, że treningi dają powoli we znaki.

Maciej Musiał szczerze o treningach "Tańca z gwiazdami". "Nie jestem w stanie"

Maciej Musiał i jego partnerka Daria Syta idą przez program jak burza! W kolejnym odcinku zebrali ponad 30 punktów. Dobre wyniki okupiony są jednak hektolitrami wylanego potu na treningach i zmęczeniem organizmu. W rozmowie z "Super Expressem" Maciej Musiał wyznał, że powoli zaczyna odczuwać zmęczenie fizyczne.

- Spędzamy po 8 godzin dziennie na sali, więc całe życie jest podporządkowane temu. Jeszcze robimy jakieś rzeczy wokół, z których nie można zrezygnować, więc to jest jakaś taka nowość dla mnie, bo jeszcze mam swoją pracę, którą muszę czasami zrobić. No i to tak dekonstruuje życie, ale walczymy - powiedział.

Efekty długich treningów spowodowały również, że aktor pali ogromną ilość kalorii, aktor zobaczył zmiany w swojej sylwetce.

- Chudnę po prostu. Nie jestem w stanie zjeść tyle kalorii, żeby nadrobić - spuentował.

Zobacz poniższą galerię: Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": Odc. 3