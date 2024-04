Natasza Urbańska powiększyła biust?! Zaskakujące nagranie trafiło do sieci. Pokazała za dużo?! MAMY ZDJĘCIA

Michell Siwak wygrała "The Voice Kids". Wiemy co zrobi z wygraną. 50 tys. zł. przeznaczy na...

Natasza Urbańska ma zabójczą figurę. Od dziecka trenowała gimnastykę artystyczną, od lat niemal co wieczór występuje na deskach teatru Studio Buffo, w którym daje pokazy nie tylko wokalne, ale i taneczne, a wręcz akrobatyczne. Nic dziwnego, że płaskiego brzucha, zgrabnych nóg i umięśnionych ramion może zazdrościć 46-letniej Nataszy niejedna 20-latka.

Nie da się uniknąć wrażenia, że najnowszych zdjęciach i nagraniach Natasza Urbańska prezentuje się inaczej. Jej biust wydaje się sporo większy, a przecież widywaliśmy ją już w bardzo kusych strojach scenicznych i podczas seksownych sesji zdjęciowych. ZOBACZ: Natasza Urbańska pokazała więcej niż w Playboyu! Bluzka nic nie zasłoniła [GALERIA]

Na nowym nagraniu zza kulis przygotowań do finału "The Voice Kids" widać to już wyraźnie! Natasza Urbańska zasiadła przed lustrem w białej bluzeczce, pod którą nie założyła biustonosza. Internauci zobaczyli więc więcej, niż się spodziewali...

Czyżby Natasza, która do tej pory stawiała na naturalność, zdecydowała się na zabieg powiększający piersi? Zobaczcie sami najnowsze zdjęcia gwiazdy w naszej galerii.

Jak Natasza Urbańska dba o figurę?

Jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem" Natasza Urbańska opowiedziała o swoich sposobach na zgrabną sylwetkę.

- Nigdy nie byłam na diecie. Nigdy też nie byłam w McDonald's. Moją naturalną dietę, ochotę na to, co jem, co lubię i chcę jeść, wyniosłam z domu. Od zawsze nasze posiłki były oparte na warzywach i owocach. Uwielbiałam jabłka, gruszki, marchewki, ogórki. Później pojawiły się też pomidory. Razem z warzywami jedliśmy w domu mięsko i ryż - opowiedziała nam Natasza.

- Nie jadaliśmy natomiast ziemniaków, więc teraz, gdy muszę zjeść ziemniaka, to kręcę nosem, chociaż wiem, że są bardzo zdrowe. W trasie koncertowej czasami pozwalam sobie na czekoladkę, bo czuję, że potrzebuję trochę cukru. Czekolada pojawia się więc rano do kawki. Dzień zaczynam od jogi z pilatesem. Na tyle, na ile starcza mi na to czasu, staram się utrzymywać formę i być w dobrej kondycji. Kiedy nie gram, to jest konieczność. Zresztą, lepiej się czuję, kiedy zrobię rano trening. Ale, że gram niemal codziennie, to wysiłek mam zapewniony zarówno rano, jak i wieczorem! Z utrzymaniem sylwetki nie ma więc problemu - dodała.

