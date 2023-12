Tomasz Wolny spakował rodzinę i pożegnał się z fanami. Znika nie tylko z "Pytania na śniadanie"

Okazuje się, że piątkowe pożegnanie Tomasza Wolnego z widzami z programu "Pytanie na śniadanie" ma drugie dno. To nie tylko wyczerpany limit dyżurów na ten miesiąc. Dziennikarz znika z anteny i to na długi czas, znacznie dłuższy niż do końca grudnia. Wyjaśnienie sytuacji opublikował na swoim profilu na Instagramie. Prezenter wraz z żoną - dziennikarką TVN Agatą Tomaszewską-Wolny i trojką ich dzieci: Zofią, Tymonem i Halszką, wyjeżdżają z Polski na jakiś czas, by spełnić marzenie całej rodziny.

Tomasz Wolny spakował rodzinę i pożegnał się z fanami. Wyjeżdża z Polski

"Bo obietnic trzeba dotrzymywać, marzenia nie tylko mieć, ale je spełniać, a to w co naprawdę warto inwestować - to rodzina. Z @agatatomaszewskawolna obiecaliśmy naszym dzieciom jeszcze w pandemii, gdy świat się zaryglował, zatrzymał i pogrążył w strachu…, że po pierwsze, wszystko będzie dobrze. Po drugie daliśmy słowo, że GDY TYLKO ten świat się otworzy, to im go pokażemy! Okazało się, że to „GDY TYLKO” oznacza laaaata! Planowania, oszczędzania, wyrzeczeń, zbierania i parę miesięcy przygotowań, których pewnie trzeba by było poczynić więcej, ale w myśl zasady, że prawdziwa przygoda zaczyna się tam, gdzie kończy się plan - ruszamy" - relacjonuje Wolny.

TVP szykuje niespodziankę. Będzie nowy prowadzący "Pytania na śniadanie"

Jak się okazuje dziennikarz wraz z rodziną wyjeżdża z Polski na niemal 80-dniową wyprawę. W tym czasie nie tylko nie będzie go w TVP. Nie planuje również kontaktować się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Niemal 80 dni dookoła świata. Bez postów, zdjęć, filmów czy innych internetowych, wirtualnych relacji. (...) Odezwiemy się po! Do zobaczenia, bo gdziekolwiek nas wywieje - wrócimy na bank!' - zapewnił na koniec.

Nieobecność prezentera potwierdził informator portalu Świat Gwiazd. Dodał również, że za Tomasza Wolnego, program poprowadzi nowy gospodarz. - Tomka zastąpi nowy prowadzący, którego już wybrano. Wkrótce widzowie dowiedzą się, kto na chwilę zajmie jego miejsce. Telewizja Polska szykuje sporą niespodziankę dla widzów w tej sprawie - czytamy w serwisie.