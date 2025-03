Autor:

W 3. odcinku najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" widzowie zobaczyli istny wybuch namiętności. Właściwie wszystkie pary biorące udział w tanecznych zmaganiach musiały otworzyć się i pokazać emocje, które zazwyczaj nie towarzyszą im w sferze publicznej. Było gorąco i szalenie zmysłowo!

Takie podejście do tańca było kompletnie obce dla Tomasza Wolnego, ojca rodziny, oddanego męża i człowieka niezwykle religijnego. A jednak nawet on pokazał, co to znaczy tańczyć do latynoskich rytmów. Jednak jeszcze większą uwagę przyciągnęła jego partnerka! Tylko spójrzcie na jej sukienkę.

Zobacz także: Kinga Zawodnik w "Tańcu z Gwiazdami". Zadała szyku w obcisłej kreacji. WOW!

Daria Syta kusiła na potęgę. Gdzie podziała się bielizna?

Stroje tancerek to nie są zwykłe sukienki. Choć często wiele odsłaniają, muszą zapewniać komfort podczas tańca, również w trakcie podnoszeń, szpagatów czy wykonywania innych ewolucji na parkiecie.

Kiedy Daria Syta w "Tańcu z Gwiazdami" zaprezentowała się w czerwonej, długiej kreacji, asymetrycznej i bardzo zmysłowej, widzowie mogli zastanawiać się, gdzie tancerka podziała bieliznę. Jej sukienka nie dość, że nie zakrywała brzucha, dekoltu czy pleców, to miała element, który z daleka sprawiał wrażenie, jakby profesjonalistka tańczyła bez bielizny! Mowa o złotych paskach na biodrze. W pewnym oddaleniu zupełnie nie było ich widać, a nawet gdy okazało się, że są na miejscu i trzymają kreację, to ta i tak niewiele przysłaniała.

Okazuje się, że sukienka miała wbudowaną część bieliźnianą, więc o wpadce nie mogło być mowy.

Syta podczas 3. odcinka 16 edycji "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowała nie tylko fantastyczną rumbę, ale równie piękne ciało. Wytrenowana 25-latka wyglądała obłędnie! Co ważne, udało jej się dotrzeć do zamkniętego w sobie Tomasza Wolnego, który na parkiecie pokazał ogień! Wcześniej dziennikarz był raczej skryty i nieśmiały.

Zobacz także: Oto najgorsze pary w historii "Tańca z Gwiazdami". Oni nie mieli kocich ruchów!

Latynoska impreza w "Tańcu z Gwiazdami"

W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" postawiono na latynoskie rytmy i tańce. Ola Filipek i Wojciech Kucina zaprezentowali cza-czę, Tomasz Wolny i Daria Syta pokazali się w sensualnej rumbie, Magda Mołek i Michał Bartkiewicz dali popis mambo, a Michał Barczak i Magda Tarnowska zatańczyli bachatę.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Już wiadomo, kto odpadł w 3. odcinku. Zaskoczenie! To nie miało się tak skończyć

Ada Borek wystąpiła jako Krystyna w cha-cha-cha, natomiast Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke wykonali taniec wywodzący się z brazylijskiej lambady. Z kolei kizombę zaprezentowali Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, którzy zachwycili zarówno jurorów, jak i publiczność. Dostali okrągłe 40 punktów!

Ten wyczyn udał się też kolejnej parze. Blanka i Mieszko Masłowski zaprezentowali niezwykle energetyczną sambę i zakasowali konkurencję. Później widzowie zobaczyli Grażynę Szapołowską w zmysłowej rumbie z Janem Klimentem.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska tuż przed nowym odcinkiem "TzG" dodała gorące zdjęcia! Tylko na to spójrzcie

Na koniec Magda Narożna i Piotr Musiałkowski zatańczyli sambę. Wcześniej, na samym początku odcinka, wygrali dogrywkę, dzięki czemu mieli okazję zaprezentować się w kolejnym tańcu.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Kołomyja po wywaleniu Grażyny Szapołowskiej! "Koniec z oglądaniem"

Kto odpadł w 3. odcinku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Z programem pożegnała się wspaniała Grażyna Szapołowska, co było ogromnym zaskoczeniem dla widzów.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Grażyna Szapołowska zagrała nogami. Ma 71 lat, założyła obcisłą sukienkę z rozcięciem, które sięgało niebezpiecznie wysoko

Zobacz więcej zdjęć. Daria Syta w "Tańcu z Gwiazdami" kusiła na potęgę. Partnerka Tomasza Wolnego musiała uważać na sukienkę