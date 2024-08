Tomasz Wolny na pielgrzymce. "Jeśli ktoś miałby intencję, to piszcie". Odezwała się religijna koleżanka z TVP

Tomasz Wolny zrezygnował z pracy w TVP w czerwcu tego roku, choć z anteny zniknął już w grudniu 2023 r. Zwlekał z decyzją o odejściu, ale gdy nie dostał możliwości poprowadzenia jednego z koncertów poświęconego uczestnikom Powstania Warszawskiego, "rzucił papierami". "Wyłącznie na prośbę Powstańców cierpliwie czekałem na decyzję w tej sprawie, ale skoro wszystko jasne, to tym samym ostatecznie rozstaję się z Telewizją Polską. Kilkunastoletni rozdział, który okazał się niesamowitą przygodą (bo gdy robisz to, co kochasz, to trudno mówić o pracy) dobiegł końca" - napisał Wolny na swoim instagramowym profilu.

Tomasz Wolny pielgrzymuje z franciszkanami

Dziennikarz zakończył ważny rozdział w swoim zawodowym życiu, ale to, co robi w prywatnym, pozostało niezmienne. Podobnie jak rok temu Wolny w sierpniu znów wybrał się na pielgrzymkę do Częstochowy. "I choć zmienia się wszystko, to nie zmienia się nic, bo niezmiennie 'wszystko mogę w tym, który mnie umacnia'. Kilkaset kilometrów za nami, ostatnie przed nami, wiec kolejny raz polecam się jako posłaniec - jeśli ktoś miałby intencje, to proszę piszcie, a zaniesiemy je prosto do Matki! Kierunek jasny... a nawet JASNA" - napisał Tomasz w sieci.

Jego instagramowi fani natychmiast zareagowali. "Jest Pan wyjątkowym człowiekiem. Dziś ludzie wstydzą się wiary, odwracając się od Boga, a Pan idzie z podwójną siłą i daje nam nadzieję na lepsze czasy. Niech Pana siły nie opuszczą", "Łzy lecą ciurkiem. Gdyby ten świat miał więcej takich ludzi jak Pan... Przepiękne świadectwo wiary", "To bardzo miły widok, że się Pan przyznaje do wiary, pracując w środowisku świeckim. Cieszy mnie ten widok bardzo" - pisali internauci.

Post Wolnego zyskał też uznanie Emilii Komarnickiej, a odpowiedziała na niego bardzo religijna koleżanka Tomasza Wolnego z TVP. O kim mowa?

Tomasz Wolny pyta o intencje. Ida Nowakowska reaguje

Post Wolnego zyskał duże uznanie jego wielbicieli. Ida Nowakowska też na niego zareagowała. A konkretnie na część o intencjach. "Ty wiesz" - napisała, a kolega z TVP jej odpowiedział: "Wiem! Zanoszę". O co mogło chodzić?

Tomasz Wolny na drodze krzyżowej

Pielgrzymka do Częstochowy nie jest jedynym wydarzeniem religijnym, w jakim Wolny wziął ostatnio udział. Wybrał się też na Ekstremalną Drogę Krzyżową i do Lednicy na Spotkanie Młodych.

Ida Nowakowska i Tomasz Wolny ujawniają kulisy swojej współpracy. Nie zawsze jest kolorowo.