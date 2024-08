Michał Wiśniewski razem z Ich Troje, zespołem, który założył 30 lat temu, nagrał całą masę hitów. Wystarczy wspomnieć o "A wszystko to... (bo ciebie kocham)" czy "Keine Grenzen - żadnych granic". Ostatni album wyszedł w 2022 r., ale gwiazdor nie myśli ani o rzuceniu muzyki, ani przejściu na emeryturę. Jego kariera ma się dobrze, a jeszcze lepiej - życie prywatne. Wiśniewski jest bowiem "młodym" mężem i ojcem. Po raz siódmy ożenił się w 2020 r., a zaślubiny z ukochaną Polą powtórzył dwa lata później. Najnowsza małżonka urodziła dwoje dzieci artysty - najpierw na świat przyszedł Falco Amadeus, a później Noel Cloe. Najmłodsza pociecha 52-letniego Wiśniewskiego ma dopiero nieco ponad rok.

Okazuje się, że ani chłopcy, ani ich rodzeństwo - poza dwójką najstarszych dzieci piosenkarza - nie zostaną ochrzczeni, chyba że jako dorośli ludzie sami zadecydują inaczej. Wszystko ze względu na religijne poglądy Wiśniewskiego.

Michał Wiśniewski nie jest katolikiem

Wiśniewski w 2003 r. ożenił się z Mandaryną. Zakochani przysięgali sobie miłość i wierność w szwedzkiej miejscowości Kiruna niedaleko bieguna północnego. Ślub, który przeszedł do historii (miał kosztować około 2 mln zł!), odbył się w kaplicy, w obrządku katolickim, a udzielił go ksiądz Arkadiusz Nowak. Wiśniewski przed zaślubinami poszedł do spowiedzi, jednak nie był katolikiem, a ewangelikiem.

"O sporcie, religii i polityce nie powinno się dyskutować, bo, jak wiadomo, różnimy się w poglądach, a to dzieli ludzi. Ale trochę mnie dusi. Znalazłem zdjęcia z księdzem Arkiem Nowakiem i pomyślałem, że przy całym hejcie na Kościół zapominamy, że on składa się z ludzi, bardzo często tak wartościowych jak on, którzy mimo poświęcenia Jezusowi znajdują czas dla zwykłych ludzi. Pokazują, że Kościół katolicki ma też przyjazną twarz i potrafi zbliżać, nie dzielić. Nie zapomnę spowiedzi w Kirunie, której bardzo się bałem, bo jako protestant spowiadam się tylko przed Bogiem, ale ta rozmowa/spowiedź przyniosła mi ulgę" - pisał Michał Wiśniewski na Instagramie.

Michał Wiśniewski miał 14 lat, gdy dołączył do Kościoła protestanckiego. Pomimo to zdecydował się na katolicki ślub z Mandaryną. Ich dzieci, Xavier Michał i Fabienne Marta, tego samego dnia zostały ochrzczone.

Wiśniewski ochrzcił dwoje dzieci. Co z pozostałymi?

Wiśniewski doczekał się jeszcze czwórki pociech. Dwoje starszych to córki Etiennette Anna i Vivienne Vienna ze związku z Anną Świątczak. Dziewczyny nie zostały ochrzczone.

- Eti i Vivi już same będą decydowały o swoim chrzcie, nie narzucaliśmy im z Anią wiary, to będzie ich wybór. Jezus się chrzcił świadomie jako dorosły i one też same zdecydują. Obie chodziły do chrześcijańskiej szkoły i są wychowane w wierze chrześcijańskiej, ale same będą decydowały, który Kościół pozwoli im na rozwijanie tej wiary w sobie - mówił artysta w rozmowie z "Faktem".

A co z maluchami - Falco i Noelem?

- Falco podobnie, też nie był chrzczony. Chodzi przecież o to, by chrzest przyjąć świadomie, Jezus jest tego najlepszym przykładem - zdradził Wiśniewski.

Wiśniewski wziął drugi ślub kościelny

Michał Wiśniewski ma za sobą kościelny ślub katolicki z Mandaryną i drugi kościelny ślub, ale protestancki z Dominiką Tajner. Dzięki temu, że ceremonie odbywały się w innych obrządkach, Wiśniewski nie musiał "rozwodzić" się kościelnie, aby znów stanąć przed ołtarzem z kolejną małżonką.

