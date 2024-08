Marcina Millera nie trzeba nikomu przedstawiać, a już na pewno nie fanom muzyki disco polo. Lider zespołu Boys od ponad 30 lat trzęsie discopolową sceną muzyczną i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie wybierał się na emeryturę. Jest na to zdecydowanie za młody, a sił i energii do pracy mu nie brakuje. Muzyk w maju skończył 54 lata. Aż trudno uwierzyć, że od 34 jest mężem tej samej kobiety, którą poślubił jako młokos, a w której zakochał się jeszcze jako nastolatek.

Marcin Miller wziął ślub w bardzo młodym wieku

Marcin Miller miał zaledwie 20 lat, kiedy przysięgał Annie miłość i wierność aż po grób. Niestety, słowa o wierności nie dotrzymał. Okazuje się, że para, która wydaje się wręcz idealna, ma za sobą kryzysy i to niemałe.

Pomimo wszystko żona gwiazdora disco polo nadal z nim jest, wspierając rozwój kariery Millera, choć jednocześnie unika świateł fleszy. Kobieta nie bywa na imprezach show-biznesowych, a większej publiczności pokazywała się na pojedynczych wyjściach, które można policzyć na palcach jednej ręki.

Fani Millera jego żonę w pełnej krasie mogli zobaczyć, gdy piosenkarz występował w "Tańcu z gwiazdami". I na tym się skończyło.

Kryzys w małżeństwie Marcina Millera. Doszło do zdrady

Marcin i Anna byli młodym małżeństwem, gdy zespół Boys zaczął zdobywać uznanie. Ich piosenki wpadały w ucho i szybko stawały się hitami. W tym samym czasie rodzina muzyka powiększała się, obowiązków przybywało. Anna skupiała się na życiu domowym, wychowywaniu synów i dbaniu o codzienność chłopców oraz męża. On koncertował i robił karierę. Brakowało im wspólnych wyjść, bycia tylko we dwoje. Mijali się. W końcu doszło do zdrady.

- Po zdradzie życie bardzo się zmieniło. Wtedy był taki czas, że na niczym mi nie zależało. Uznałem: co ma być, to będzie. Całe szczęście, że u swego boku miałem i mam tak wspaniałą kobietę. Jakoś to wszystko zniosła. Płakała, przeżywała, ale to bardzo dzielna kobieta. Wyjaśniliśmy sobie wszystko. Doceniam to, co mam. Po każdym koncercie powrót do domu, żony i synów to wielkie szczęście - tłumaczył Marcin Miller w rozmowie ze pismem "Świat i Ludzie".

I dodał: - Jej cierpliwość i upór były kluczem do naszego małżeńskiego szczęścia.

Żona chciała odejść od Millera. Na szczęście do tego nie doszło

W "Fakcie" tak mówił o żonie i małżeństwie: - Wielką zasługą mojej Ani jest to, że nasze małżeństwo trwa tyle lat, że ciągle trzymamy się razem, że się szanujemy i lubimy spędzać razem czas. Ja byłem ciągle w trasie, a ona tak wspaniale wychowała naszych chłopców. Była dla synów matką i ojcem, była też panią domu. Nie wiem, kiedy zrobili pierwszy krok i wypowiedzieli pierwsze słowa. Chcieli się ze mną bawić, ale ja nie miałem na to czasu. Coś mi umknęło. Dzisiaj wiem, że źle robiłem.

W pewnym momencie Anna chciała odejść od męża, ale do tego nie doszło. 18 sierpnia zakochani będą celebrować 34. rocznicę ślubu. Mają dwóch dorosłych synów Alana i Adriana oraz kilkuletniego wnuka.

