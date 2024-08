Do sieci trafiły kadry z sesji zdjęciowej opisanej słowami "Kajra i Sławomir zakochani w sobie i w Warszawie". I faktycznie, na kolejnych ujęciach widać parę piosenkarzy, którzy czule się do siebie uśmiechają, tulą i razem tańczą. Ona ma na sobie błękitną, bardzo szykowną suknię i sandałki na szpilce. On wybrał strój dużo swobodniejszy - beżowe spodnie i wzorzystą koszulę, a na głowę założył czapeczkę.

Gdyby nie obecność niezmiennie pięknej Kajry, która przyzwyczaiła nas do swojego wizerunku (choć przed laty też prezentowała się zupełnie inaczej! Zobaczcie w galerii), a więc blond włosów i zamiłowania do wspaniałych sukni, pewnie w panu w czapeczce nie rozpoznalibyśmy Sławomira. Ale ta dwójka jest przecież nierozłączna, to musiał być on! Jednak na pierwszy rzut oka trudno połączyć mężczyznę ze zdjęć z imieniem i nazwiskiem, które zna cała Polska.

Sławomir totalnie odmieniony. Wystarczyło, że zrobił dwie rzeczy

Powód jest prosty, Sławomir od lat lansuje wizerunek, który jest dla niego bardzo charakterystyczny. 41-latek jest wierny wąsikowi i gładkiej fryzurze. Zwykle prezentuje też gładko ogoloną resztę twarzy.

Tym razem było inaczej. Mocny zarost kompletnie odmienił muzyka, a czapka ukryła dobrze znane nam uczesanie. Efekt? WOW! Sławomir wygląda świetnie!

Sławomir prywatnie i zawodowo. Wygląda jak dwie różne osoby

W takim wydaniu Sławomir pokazuje się na prywatnych zdjęciach i nagraniach, które publikuje na swoim instagramowym profilu. Na występach jednak zawsze pojawia się z wąsem i odkrytą głową. Wizerunek sceniczny na dobre do niego przylgnął.

Możliwe, że fani byliby rozczarowani, gdyby na koncercie gwiazdor wystąpił w codziennym wydaniu. A może nawet fani by go wówczas nie poznali?

