Relacja Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zaczęła się od wspólnej pracy przy programie "Pytanie na śniadanie", gdzie szybko nawiązała się między nimi nić porozumienia. Początkowo starali się chronić swoją prywatność, ale z czasem postanowili przestać ukrywać uczucia. Publiczne deklaracje, wspólne wyjazdy i czułe gesty na Instagramie tylko potwierdzają, że tworzą silny oraz bardzo szczęśliwy związek. Niedawno Kurzajewski udzielił długiego wywiadu dla Świata Gwiazd, gdzie został wprost zapytany, czy planuje sformalizować związek z Kasią. Okazuje się, że tak!

Zarówno Maciej, jak i Kasia Cichopek mają za sobą trudne rozstania i doskonale wiedzą, jak cenne jest prawdziwe uczucie. Dziś nie boją się mówić o miłości i planować wspólnej przyszłości. Jeśli doniesienia się potwierdzą, już niebawem możemy być świadkami jednego z najbardziej wyczekiwanych ślubów w polskim show-biznesie.

Maciej Kurzajewski nie chce jednak zdradzać, kiedy odbędzie się piękna uroczystość. Dziennikarz daje jednak słowo, że jeśli do ślubu dojdzie, wszyscy się o tym dowiedzą.

To nie jest taka wiadomość, którą chcielibyśmy się dzielić ze światem. Jak to się stanie, to na pewno powiemy o tym. A kiedy to się stanie? Jak to się stanie? Jak do tego dojdzie, to już zostawiamy wyłącznie sobie - przyznał dziennikarz w tym samym wywiadzie.