Skandale na Złotych Globach 2026. Przerywane przemowy, wyciszane gwiazdy i polityczne aluzje

Uroczysta gala rozdania Złotych Globów 2026 za nami, ale echa tego wieczoru wciąż nie milkną. Obok wzruszeń i historycznych triumfów, na pierwszy plan wysunęły się przemowy, które nie mogły wybrzmieć w pełni. Wulgaryzmy wyciszane w ostatniej chwili, nagłe przerwy w transmisji i polityczne aluzje wymierzone w media oraz władzę sprawiły, że tegoroczne Złote Globy stały się czymś więcej niż tylko świętem kina.

Tegoroczna gala Złotych Globów była pokazem filmowego splendoru, ale też wyraźnym dowodem na to, że nawet w świecie Hollywood granice swobody wypowiedzi są ściśle pilnowane. Emocje laureatów, polityczne aluzje prowadzącej i nieoczekiwane wulgaryzmy sprawiły, że realizatorzy transmisji na żywo mieli pełne ręce roboty. Część z tego, co wydarzyło się na scenie hotelu Beverly Hilton, widzowie przed telewizorami poznali dopiero z medialnych relacji.

Wielki triumf "Jednej bitwy po drugiej" i historyczny rekord

Największym zwycięzcą wieczoru okazał się film "Jedna bitwa po drugiej". Dziewięć nominacji przełożyło się na cztery statuetki, w tym te najważniejsze: za najlepszy film, reżyserię i scenariusz oraz kobiecą rolę drugoplanową. Gala przyniosła również moment historyczny - Owen Cooper został najmłodszym aktorem nagrodzonym Złotym Globem, co publiczność nagrodziła długą owacją.

Przemowy pod kontrolą. Co wycięto z transmisji Złotych Globów?

Złote Globy to nie tylko nagrody, lecz także przemowy, które często przechodzą do historii. W 2026 roku kilka z nich zapisało się jednak głównie dzięki… interwencji cenzury. Gala była transmitowana na żywo przez stację CBS, lecz nie wszystkie wypowiedzi dotarły do widzów w niezmienionej formie.

Prowadząca wieczór Nikki Glaser z rozbrajającą szczerością zauważyła, że w trakcie ceremonii gwałtownie wzrosła liczba wyszukiwań hasła "Co powiedział Snoop Dogg?". Powód był prosty - wystąpienie rapera zostało nagle przerwane.

Snoop Dogg i Teyana Taylor ocenzurowani

Snoop Dogg wręczał statuetkę za Najlepszy podcast - kategorię przyznaną na Złotych Globach po raz pierwszy. Nagroda trafiła do Amy Poehler, znanej z "Parks and Recreation". Według relacji branżowych mediów, transmisja została ucięta, gdy artysta zażartował, że jest "naćpany jak s******n", dodając jeszcze, że "za długo go tu trzymali". Publiczność na sali reagowała śmiechem, ale widzowie przed ekranami zobaczyli już tylko reklamową planszę.

Cenzura dotknęła także Teyanę Taylor, która jako pierwsza tego wieczoru odebrała nagrodę - za najlepszą rolę drugoplanową w "Jednej bitwie po drugiej". Po serii podziękowań dla ekipy filmowej i reżysera Paula Thomasa Andersona aktorka nie wytrzymała emocji, komentując wagę statuetki w sposób, który realizatorzy uznali za zbyt dosadny i wulgarny.

Obiecała nie przeklinać, ale nie wytrzymała

Jeszcze bardziej chaotyczny przebieg miało wystąpienie Erin Doherty, nagrodzonej za rolę drugoplanową w serialu "Dojrzewanie". Aktorka rozpoczęła przemowę od deklaracji, że obiecała matce nie przeklinać - po czym natychmiast złamała tę obietnicę. Jedno z przekleństw przedostało się do transmisji, kolejne już nie. Ostatecznie Doherty przeprosiła mamę na wizji i zadedykowała nagrodę terapeutom, podkreślając znaczenie ich pracy.

Prowadząca Złotych Globów 2026 nie gryzła się w język

Jeśli ktoś tego wieczoru konsekwentnie balansował na granicy, była to Nikki Glaser. Jej otwierający monolog był mieszanką ostrego humoru, politycznych aluzji i celnych obserwacji na temat kondycji branży medialnej. Już na początku zakpiła z sytuacji finansowej Warner Bros., proponując "rozpoczęcie licytacji od pięciu dolarów".

Jednym z najmocniejszych momentów były żarty nawiązujące do ujawnionych dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem oraz do roli mediów w ich redagowaniu. Szydercze gratulacje dla Departamentu Sprawiedliwości za "najlepszy montaż" i dla CBS News za "najwięcej montażu".

Glaser nie oszczędzała także gwiazd siedzących na sali. Leonardo DiCaprio stał się bohaterem żartu o jego związkach ze sporo młodszymi kobietami. George Clooney został wciągnięty w rozmowę o ekspresach do kawy, a duet Dwayne Johnson – Kevin Hart porównała do komediowych legend w mało pochlebnym kontekście.

