Sławny raper pogodzi Williama z Harrym?! "Czegokolwiek zechcą, będę tam"

Snoop Dogg chce pogodzić księcia Harry'ego i księcia Williama. Oferuje pomoc. "Oni są braćmi, człowieku!"

Lata mijają, a książę Harry i książę William nadal są pokłóceni. Po tym, jak Harry zaczął publicznie wywnętrzać się na temat rodzinnych niesnasek, a jego żona oskarżać rodzinę królewską o rasizm, relacje między nimi a Kate i Williamem są lodowate. Ale jest ktoś, kto postanowił zorganizować negocjacje pokojowe. Tym kimś jest sławny raper Snoop Dogg! Imprezowy gwiazdor nie od dziś chwali się dobrymi relacjami z royalsami. Wcześniej mówił, że królowa Elżbieta II była jego fanką, a teraz chce, by książę William i książę Harry wypalili w jego towarzystwie fajkę pokoju. A jako że Snoop Dogg zna się na rzeczy, faktycznie byłby właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. "Życie jest zbyt krótkie, żeby nie naprawić czegoś, a jeśli Snoop może pomóc naprawić tę relację, to zróbmy to" - zachęca sławny raper w "Mirror". Jak ujawnia, swojego czasu Harry namawiał go, by wystąpił na wieczorze kawalerskim Williama, a choć wtedy nie udało się zorganizować prywatnego koncertu, to teraz może być inaczej. „Harry poprosił mnie, żebym wystąpił na wieczorze kawalerskim Williama, ale nie mogłem. Cokolwiek teraz chcą zrobić, będę tam. Oni są braćmi, człowieku. Wszystko, co sprawi, że znajdą się w tym samym pomieszczeniu i znów będą braćmi, będzie tego warte" - zapewnia Snoop.

Snoop Dogg udzielił wywiadu o rodzinie królewskiej. Stwierdził, że królowa Elżbieta II była jego fanką

Zdawałoby się, że trudno o dwie bardziej różniące się od siebie postacie niż Elżbieta II i Snoop Dogg. A jednak sławny raper przysięga w nowym wywiadzie, że zmarła w 2022 roku brytyjska monarchini miała drugą twarz, o której istnieniu wielu nie wiedziało. „Cóż, królowa też była moją fanką” – stwierdził niespodziewanie Snoop Dogg 23 lipca 2024 roku w wywiadzie dla brytyjskiej stacji radiowej Capital FM. „Spoczywaj w pokoju królowo, to była moja dziewczyna. Rozumiesz, o czym mówię?” - kontynuował, używając sformułowania "my girl", przez co najwyraźniej chciał powiedzieć coś na kształt "swój człowiek", "swojak". Raper czuł się na tyle dobrym znajomym rodziny królewskiej, że zapowiedział nawet wizytę w Pałacu Buckingham. Wywiad bowiem odbywał się w hotelu w Londynie. „Przejdę się do pałacu, zobaczę, czy mnie wpuszczą” — powiedział.

