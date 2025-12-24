Zna go niemal każde dziecko na świecie. Kubuś Puchatek ma 100 lat! Jak narodziła się legenda?

Wielbiciele Kubusia Puchatka na całym świecie świętują wyjątkowy jubileusz! 24 grudnia minęło 100 lat od publikacji pierwszego opowiadania o przygodach sympatycznego misia i jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu. Jak narodziła się legenda, która na stałe wpisała się do kanonu literatury dziecięcej?

Pierwsze kroki Kubusia Puchatka. "Niewłaściwy gatunek pszczół"

Dokładnie 100 lat temu, w wigilijnym wydaniu londyńskiej gazety „Evening News” ukazało się opowiadanie A.A. Milne’a pt. „Niewłaściwy gatunek pszczół”. To właśnie tam po raz pierwszy świat poznał Kubusia Puchatka – misia o wielkim sercu i niepohamowanym apetycie na miód. Pamiętnej publikacji towarzyszyły ilustracje Jamesa Henry’ego Dowda.

Opowiadanie przedstawiało historię Kubusia Puchatka, który słyszy brzęczenie pszczół dobiegające z wysokiego dębu i obmyśla plan zdobycia miodu. Postanawia wytaplać się w błocie i pożyczyć od swojego przyjaciela Krzysia niebieski balonik, by upodobnić się do chmury. Kiedy się unosi, zaniepokojone owady zaczynają złowrogo na niego brzęczeć i siadać mu na nosie. Miś uznaje wówczas, że „to nie jest właściwy gatunek pszczół”, i z pomocą chłopca wraca na ziemię.

To właśnie w tym opowiadaniu po raz pierwszy padają słowa Puchatka, że „z pszczołami nigdy nic nie wiadomo”.

Sukces i dalsze losy Kubusia Puchatka

Sukces publikacji sprawił, że już w 1926 r. Milne wydał książkę „Kubuś Puchatek”, a dwa lata później - „Chatkę Puchatka”. Obie trafiły do rąk polskich czytelniczek i czytelników w 1938 r. w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

Jak zaznaczył dziennik „Times”, syn Milne’a Krzyś i jego miś, noszący wówczas imię Edward, pojawili się wcześniej w zbiorze wierszyków dla dzieci „Kiedy byliśmy bardzo młodzi”, który miał premierę w 1924 r.

Kubuś Puchatek na stałe wpisał się do kanonu literatury dziecięcej, a jego przygody wciąż bawią i wzruszają kolejne pokolenia czytelników.

