Pierwsze kroki Kubusia Puchatka. "Niewłaściwy gatunek pszczół"

Dokładnie 100 lat temu, w wigilijnym wydaniu londyńskiej gazety „Evening News” ukazało się opowiadanie A.A. Milne’a pt. „Niewłaściwy gatunek pszczół”. To właśnie tam po raz pierwszy świat poznał Kubusia Puchatka – misia o wielkim sercu i niepohamowanym apetycie na miód. Pamiętnej publikacji towarzyszyły ilustracje Jamesa Henry’ego Dowda.

Opowiadanie przedstawiało historię Kubusia Puchatka, który słyszy brzęczenie pszczół dobiegające z wysokiego dębu i obmyśla plan zdobycia miodu. Postanawia wytaplać się w błocie i pożyczyć od swojego przyjaciela Krzysia niebieski balonik, by upodobnić się do chmury. Kiedy się unosi, zaniepokojone owady zaczynają złowrogo na niego brzęczeć i siadać mu na nosie. Miś uznaje wówczas, że „to nie jest właściwy gatunek pszczół”, i z pomocą chłopca wraca na ziemię.

To właśnie w tym opowiadaniu po raz pierwszy padają słowa Puchatka, że „z pszczołami nigdy nic nie wiadomo”.

Sukces i dalsze losy Kubusia Puchatka

Sukces publikacji sprawił, że już w 1926 r. Milne wydał książkę „Kubuś Puchatek”, a dwa lata później - „Chatkę Puchatka”. Obie trafiły do rąk polskich czytelniczek i czytelników w 1938 r. w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

Jak zaznaczył dziennik „Times”, syn Milne’a Krzyś i jego miś, noszący wówczas imię Edward, pojawili się wcześniej w zbiorze wierszyków dla dzieci „Kiedy byliśmy bardzo młodzi”, który miał premierę w 1924 r.

Kubuś Puchatek na stałe wpisał się do kanonu literatury dziecięcej, a jego przygody wciąż bawią i wzruszają kolejne pokolenia czytelników.

