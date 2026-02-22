Tragiczna noc we Lwowie! Dwa wybuchy w centrum miasta. Nie żyje młoda policjantka [GALERIA]

Dawid Piątkowski
PAP
2026-02-22 9:56

Dramatyczne sceny w sercu Lwowa. W nocy z soboty na niedzielę (22 lutego) w centrum miasta doszło do dwóch potężnych eksplozji. Zginęła 23-letnia funkcjonariuszka policji, a co najmniej 15 osób zostało rannych i trafiło do szpitali. Śledczy mówią wprost o akcie terrorystycznym i badają wszystkie okoliczności tragedii. Sprawczynię zdarzenia zatrzymano w jednym z miast obwodu lwowskiego.

  • W centrum Lwowa doszło do ataku terrorystycznego, w wyniku którego zginęła policjantka.
  • W nocy z 21 na 22 lutego mieszkańcy słyszeli co najmniej dwie eksplozje, pomimo braku alarmu lotniczego.
  • Policja bada okoliczności zdarzenia, które nastąpiło po zgłoszeniu włamania do sklepu.

W jednym z miast obwodu lwowskiego zatrzymano domniemaną sprawczynię zamachu terrorystycznego w centrum Lwowa, w którym w niedzielę 22 lutego zginęła policjantka - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko.

- Policja wspólnie z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymały domniemaną sprawczynię zamachu na lwowskich funkcjonariuszy. Trwają dalsze działania operacyjne i czynności śledcze. Ustalamy inne osoby zaangażowane w popełnienie tego przestępstwa. Składam szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim poległej policjantki patrolowej Wiktorii Szpylki – napisał Kłymenko w komunikatorze Telegram.

Minister dodał, że w zamachu rannych zostało 25 osób. Obecnie w placówkach medycznych przebywa 11 poszkodowanych, z czego sześcioro funkcjonariuszy jest w stanie ciężkim.

Zamach we Lwowie. Wybuchy w centrum miasta

Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że w nocy z 21 na 22 lutego w śródmieściu doszło do ataku terrorystycznego. W wyniku eksplozji zginęła funkcjonariuszka policji. Co najmniej 15 osób trafiło do szpitali z obrażeniami.

Ukraińskie media informują, że mieszkańcy słyszeli przynajmniej dwa silne wybuchy. Co istotne, w tym czasie nie ogłoszono alarmu lotniczego.

Śledztwo i pierwsze ustalenia

Lwowska Prokuratura Regionalna poinformowała w niedzielę, 22 lutego w serwisie Telegram, że prowadzi postępowanie dotyczące „aktu terrorystycznego, który spowodował poważne konsekwencje”.

Z przekazanych informacji wynika, że policja otrzymała zgłoszenie o włamaniu do sklepu przy ul. Daniliszyna 20. Gdy na miejsce dotarł patrol, doszło do eksplozji. Po chwili, już po przyjeździe kolejnej załogi, nastąpił drugi wybuch. Wstępne ustalenia wskazują, że w wyniku zdarzenia śmierć poniosła 23-letnia policjantka. Uszkodzone zostały radiowóz oraz samochód cywilny. Liczba rannych jest nadal weryfikowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz śledczy, którzy zabezpieczają dowody i ustalają okoliczności zdarzenia.

