PILNE. Strzały w rezydencji Donalda Trumpa! Jedna osoba nie żyje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-02-22 16:04

Agenci Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę, który wtargnął na teren rezydencji prezydenta USA Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie. Do incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę. W chwili zdarzenia prezydent i pierwsza dama przebywali w Białym Domu. Zastrzelony mężczyzna to według śledczych jako 21-letni Austin Tucker Martin, kilka dni temu zgłoszony przez rodzinę jako zaginiony. Okoliczności sprawy są wyjaśniane. Donald Trump przeżył jeden zamach na swoje życie, podczas wiecu wyborczego kula musnęła jego ucho.

Intruz zastrzelony w rezydencji Tfrumpa w Mar-a-Lago

i

Autor: AP, FOX 5 WASHINGTON DC/ Associated Press

Secret Service zastrzeliło intruza na terenie rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago

Uzbrojony mężczyzna został zastrzelony przez agentów Secret Service po tym, jak wkroczył na objęty ochroną teren rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa – Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie! Informację o zdarzeniu przekazała w niedzielę agencja Associated Press, powołując się na źródła w służbach. Do incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę czasu lokalnego. Według wstępnych ustaleń mężczyzna był uzbrojony. Agenci odpowiedzialni za ochronę obiektu podjęli interwencję, która zakończyła się użyciem broni palnej. Napastnik zginął na miejscu. W chwili zdarzenia prezydent Donald Trump oraz pierwsza dama Melania Trump nie przebywali na Florydzie. Amerykańskie media poinformowały, że znajdowali się wówczas w Białym Domu w Waszyngtonie.  Zastrzelony mężczyzna to według śledczych jako 21-letni Austin Tucker Martin, kilka dni temu zgłoszony przez rodzinę jako zaginiony.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

13 lipca 2024 roku w Butler w Pensylwanii miał miejsce zamach na Donalda Trumpa. Na wiecu wyborczym niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, potem oskarżanego o liczne zaniedbania. Trump już następnego dnia pojawił się na spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Sonda
Jak oceniasz politykę międzynarodową i bezpieczeństwa Donalda Trumpa w pierwszym roku jego prezydentury?
QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Szybki test językowy
Pytanie 1 z 10
Parsley to...
Zamach na Trumpa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP